Mikołaj, stragany, koncerty. Trwają Świąteczne Spotkania Elblążan

Jarmark, koncerty i trochę innych atrakcji – dziś (11 grudnia) rozpoczęły się Świąteczne Spotkania Elblążan. Chętnych na wizytę na starówce póki co nie brakuje. Zobacz zdjęcia.

Gdy chcemy wejść na ul. Stary Rynek, drogę blokuje nam scena, z której dobiega świąteczna muzyka. Przemykamy jednak bocznym przejściem i już jesteśmy na miejscu. Najpierw naszą uwagę przykuwa stoisko, na którym prowadzona jest zbiórka dla chorej Lilianki, o której pisaliśmy niejednokrotnie na naszych łamach.

- Można tu kupić przede wszystkim przedmioty wykonane przez uczniów naszej szkoły, SP nr 19. Chcemy pomóc w leczeniu naszej malutkiej księżniczki.

- Cała społeczność szkolna się zaangażowała w działania w internecie, a teraz jesteśmy tutaj – mówią wystawcy z „dziewiętnastki”. Pokazują ozdoby świąteczne, stroiki, płyty itp.

- Nie ma cen, to kwestia potrzeby serca i tego, jak ktoś czuje pomoc – zaznaczają. I dodają, że chociaż jarmark zaczął się niedawno, to idzie im całkiem dobrze.

Idziemy dalej, w kierunku Bramy Targowej. Widzimy karuzelę, szopkę, stoisko, gdzie można wesprzeć zwierzaki, namiot, w którym można wykonać swoje własne świąteczne ozdoby w ramach warsztatów plastycznych... Do tego stragany z ubraniami, rękodziełem, "mydłem i powidłem"... Nie brakuje miejsc, gdzie można coś zjeść: tu obwarzanki, tam pajda ze smalcem, miód, wyroby mięsne. Jest, powiedzmy, „turystycznie”, bo frytki są z Belgii, pieczywo z Wilna, serki z Podhala itd. Nie brakuje słodkości, tu i tam można też wstąpić na grzane wino czy piwo.

- A może pójdziemy sobie na to piwo? – pyta jeden z panów swoją towarzyszkę.

- Zapraszamy do wzięcia udziału w darmowej loterii – dobiega zachęta z innego straganu.

Kawałek dalej napotykamy uśmiechnięte młode damy przebrane w „mikołajowe” stroje.

Fot. Anna Dembińska

- Dziś jesteśmy tu po to, żeby uszczęśliwiać dzieci, rozdajemy im słodycze, mamy nadzieję, że wywołamy dużo uśmiechów na twarzach – podkreślają Daria i Julia. Czy przyjmują zamówienia na świąteczne prezenty? - Nie, my jesteśmy Śnieżynkami, prezenty to już robota Mikołaja – poprawiają. Mikołaj oczywiście też był dziś na starówce. Pojawiły się też anioły (na szczudłach).

- Też rozdajemy dzieciakom słodycze – mówią z wysokości Agata i Kamil. - Troszkę tu na górze wieje, ale jest do zniesienia. Jesteśmy tu od początku jarmarku, jeszcze żadnego upadku nie zaliczyliśmy i mamy nadzieję, że tak pozostanie – podkreślają. Oby, bo taki upadły anioł, to... Ach, może zostawmy te przemyślenia. Idziemy dalej.

- To jest taki słodszy alkohol, a tutaj mamy jeszcze taki likierek – doradza klientowi jeden z mijanych przez nas wystawców.

- Proszę, darmowa próbka, na koszt firmy – zachęca nas ktoś do zainteresowania się jego ofertą. Może później tam wrócimy? Pod Bramą Targową, do której w końcu docieramy, przygotowuje się do wydawania posiłków Elbląski Klub Szefów Kuchni.

- Gotowaliśmy bigos całą noc, jest na dziczyźnie, użyliśmy 80 kg tylko tego mięsa – mówi Remigiusz Jasiński. - Do tego boczek, grzyby, 15 kg wędzonych śliwek. Mamy tu do czynienia ze staropolskim smakiem, bigosem ugotowanym na podpiwku – zaznacza. Przyznaje, że chociaż w klubie jest wielu szefów, nie było problemów z dogadaniem receptury. - Działamy razem już od wielu lat – podkreśla. Efekty ich ostatnich wspólnych działań elblążanie mogli przetestować dziś na własnych podniebieniach.

Świąteczne atrakcje czekają na starówce przez cały weekend, dziś i jutro na mieszkańców i gości czekają m. in. koncerty i miejska Wigilia. Szczegółowy program tutaj.