Minigranty dla wolontariuszy

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu ogłosiło konkurs dla wolontariuszy. Do zdobycia minigranty od 500 zł do 2 tys. zł.

Rozpoczęliśmy nabór wniosków do konkursu: „Minigranty na inicjatywy wolontariackie” w ramach zadania "Wsparcie organizacji wolontariatu systematycznego - WOW". Konkurs stanowi doskonałą szansę dla wolontariuszy, koordynatorów Korpusu Solidarności z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy poszukują środków na finansowanie swoich aktywności wolontariackich oraz kreatywnych projektów grup wolontariackich (złożone z co najmniej 2 osób) w środowisku lokalnym.

Wolontariusz, koordynator/lider projektu występujący z wnioskiem o MINIGRANT powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu ( w przypadku grupy, każdy z jej członków powinien posiadać aktywne konto w SOW, co oznacza posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca- osoba ubiegająca się może dołączyć do grona KS dokumentując swoje aktywność j.w. podczas rejestracji w systemie).

Do przyznania są minimum 4 minigranty o wartości od 500 zł do 2000 zł. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 24 lutego, a realizacja trwa do 30 czerwca br.

Zgłoszenia nadsyłamy na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg,



bądź na adres mail: wolontariat@centrumelblag.pl,



lub osobiście do siedziby biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Formularz wniosku

Regulamin konkursu