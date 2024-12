Motomikołaje znowu w trasie

Dziś (1 grudnia) na ulicach Elbląga znowu można było zobaczyć Motomikołajów. Coroczna akcja charytatywna ruszyła tym razem spod Bramy Targowej. Zobacz zdjęcia.

- Jedziemy z pomocą do potrzebujących dzieci – mówił krótko jeden z Motomikołajów przed wyruszeniem w drogę. To już ósma taka akcja zorganizowana przez motocyklistów.

- Chcąc aby tradycji stało się zadość, ponownie powędrujemy do naszych dzieciaków z elbląskich Domów Dziecka oraz nowego oddziału pediatrii w Szpitalu przy ul. Komeńskiego. Od 1 października oficjalnie powstała szósta placówka opiekuńczo-wychowawcza na ul. Mazurskiej 6/2. Naszym celem jest obdarowanie wszystkich dzieci paczką słodyczy i jak się uda to czymś wyjątkowym, (chcemy - red.) wspomóc nowo powstałą placówkę w rzeczy, których im brakuje, rzeczy codziennego użytku, chemia, art. pierwszej potrzeby i higieniczne. Oczywiście zawitamy do naszych milusińskich z DPS-u na ul. Kasprzaka, aby przekazać najpotrzebniejsze rzeczy – czytamy na stronie zrzutki na tę charytatywną akcję. Zbiórkę do momentu pisania tego tekstu wsparło 87 osób na kwotę 11 390 zł, prowadzone były też licytacje i zbiórka do puszek.

Dodajmy, że Motomikołaje przyciągnęli dziś na elbląską starówkę wielu elblążan, którzy chcieli zobaczyć, jak wyruszają w drogę.

