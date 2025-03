Możesz zapłacić podatek kartą w e-Urzędzie Skarbowym

Od 20 marca podatnicy mogą opłacać podatek PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT za pomocą karty płatniczej. Dotychczas użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogli zapłacić podatek online przelewem bankowym lub BLIK-iem.

Od 20 marca 2025 roku wszyscy podatnicy mogą uregulować zobowiązania podatkowe w zakresie rozliczenia PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy w tym w usłudze Twój e-PIT za pomocą karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i przedsiębiorcom, możliwość płatności kartą płatniczą za rozliczenie PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PPL, PIT, PPE, PIT-4R, PIT-8AR).

Możliwość płatności kartą płatniczą to kolejne rozwiązanie obok dotychczas dostępnych płatności. W 2024 r. za pomocą przelewu bankowego i BLIK użytkownicy e-Urzędu Skarbowego zrealizowali 904 tys. płatności. Najbardziej popularnym sposobem płatności jest BLIK – podatnicy skorzystali z tej formy płatności 573 tys. razy.

Do tej pory do Urzędu Skarbowego w Elblągu wpłynęło ponad 43.000 rozliczeń rocznych, z czego ponad 34.000 to najpopularniejszy PIT-37. 79 % złożonych rozliczeń PIT-37 ma wykazana kwotę nadpłaty, łącznie na ponad 42 mln zł., natomiast z 10 % tych rozliczeń wynika kwota do zapłaty na łączną kwotę ponad 8 mln. zł.

Przypomnijmy, że termin złożenia zeznania za 2024 rok i zapłaty podatku mija 30 kwietnia 2025 r.

Zwrot nadpłaty otrzymasz w ciągu:

- 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu papierowego,

- 45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

Oczekując na zwrot nadpłaty możesz sprawdzić jej status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna tam usługa „Zwroty podatków” umożliwia samodzielne uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.