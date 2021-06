Na planszówki? Do „Kostki”!

Planszówki na nowo zyskują sporą popularność, nie brakuje ich miłośników także w Elblągu. Spotkania z grami tego rodzaju zaplanowała na wakacje biblioteka "Kostka" na Zawadzie.

- Planujemy w wakacje pięć spotkań z planszówkami – podkreśla Anna Romańczuk z biblioteki „Kostka”. - Od kilku lat z powodzeniem udaje nam się organizować takie wydarzenia ze Stowarzyszeniem VAMOS, które przygotowuje takie spotkania przy okazji różnych imprez w mieście w ramach grupy „Planszówkowy zawrót głowy”. Przed pandemią spotkania z planszówkami odbywały się u nas dwa razy w miesiącu i było duże grono odbiorców.

Wakacyjne spotkania odbędą się na świeżym powietrzu.

- Chcemy wykorzystać ten czas, kiedy jest ciepło – mówi Anna Romańczuk. - Będziemy grali na dziedzińcu przed biblioteką (biblioteka „Kostka” mieści się w SP nr 9 przy ul. Wybickiego – red.). - Zawsze znajdzie się grupa osób, która nie jest na urlopie, zostaje w mieście, myślę, że znajdą się chętni na tę inicjatywę. Wielu osobom jest już ona znana, może zechcą skorzystać także nowe osoby?

Kto zwykł grać w planszówki w „Kostce”?

- Przychodzą do nas m. in rodzice z dziećmi, tak było przed pandemią. Grająca grupa jest bardzo zróżnicowana wiekowo, tak też jest z grami, bo mamy również bardzo proste gry dla małych dzieci. Bywało, że przychodzili na spotkania dziadkowie z wnukami i grali.

W czasie spotkań w bibliotece można wybierać spośród kilkuset gier, także nowych tytułów, które obecnie znajdują się na półkach sklepowych. Nie brakuje lubianej planszówkowej „klasyki”.

- Popularnością cieszy się „Wsiąść do pociągu”. „Dixit”, „5 sekund” czy „Azul” - wymienia Anna Romańczuk.

Spotkania odbędą się 1, 15, 29 lipca i 12, 26 sierpnia w godz. 16-20.

- W pozostałe czwartki mamy wakacyjną ligę Rummikub. Tam grają już tylko wcześniej zapisane osoby, grające konkretnie w tę grę. Warto przypomnieć, że elblążanie są mistrzami Polski w Rummikub – podkreśla Anna Romańczuk. Zainteresowani więcej dowiedzą się na grupie FB Planszówkowy Zawrot Głowy. - Wszystkich serdecznie zapraszamy do "Kostki", od przedszkola do 100 lat. Zawsze towarzyszymy gościom w tym graniu, pomagamy, tłumaczymy zasady, bo nie każdy ma ochotę brnąć przez instrukcję. Myślę, że te spotkania przy planszówkach to dobry sposób na spędzenie wolnego czasu – mówi Anna Romańczuk.

Czemu warto grać w planszówki? Odpowiada Krzysztof Jaworski, entuzjasta takich gier.

- Najprostsza odpowiedź: bo są świetną rozrywką – mówi elblążanin. - Oprócz tego budują więzi społeczne, rozwijają logiczne myślenie, planowanie i wyobraźnię. Uczą współpracy i mądrej konkurencji, a także rozwiązywania problemów. Pozwalają ćwiczyć cierpliwość. Są świetną propozycją na wieczór ze znajomymi. W gronie rodzinnym są świetnym narzędziem dla budowania relacji rodzic-dziecko oraz kształtowania dziecięcej wyobraźni, intelektu czy samodzielności. Uczą najmłodszych radzić sobie z problemami. Nie pytaj dlaczego warto grać w planszówki, po prostu graj, a sam zrozumiesz, że warto - przekonuje miłośnik planszówek.