Na Starym Rynku kodeks drogowy się nie sprawdza

Zakaz ruchu powszechnie lekceważony przez kierowców, parkowanie w miejscach niedozwolonych i przez kierowców aut, niemających do tego prawa. Tak wygląda dziś ul. Stary Rynek na Starym Mieście. Ulicę, która miała być królestwem pieszych, powoli „odzyskują“ samochody.

Na ulicy Stary Rynek obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach. Organizator ruchu dopuścił jednak wyjątki. „na potrzeby dowozu klientów hoteli oraz zaopatrzenia punktów usługowych ustalono i oznakowano możliwość wjazdu autokarów z turystami od strony ul. Wigilijnej, dając możliwość krótkiego postoju i wyjazdu przez ul. Studzienną do ul. Wodnej lub do wyznaczonych miejsc postojowych dla autokarów przy dolnym moście nad rzeką Elbląg. W kolejnych latach powstała sala ślubów w Ratuszu Staromiejskim i też został umożliwiony wjazd nowożeńcom na ul. Stary Rynek przez ul. Rzeźnicką i postój przed Ratuszem na czas uroczystości zaślubin. W kolejnych latach dla inwestycji Green Velo uzgodniono przejazd rowerowy od strony ul. Warszawskiej przez górny most nad rzeką Elbląg następnie ul. Mostową w kierunku Bramy Targowej“ - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza.

Popatrzyliśmy na znaki na krótkim odcinku Starego Rynku - od ul. Mostowej i Rzeźnickiej do ul. Rybackiej. Skręcając pod ratusz z ul. Rzeźnickiej widzimy znak zakaz ruchu dopuszczający wyjątki: rowery, pojazd nowożeńców i zaopatrzenie. Jeżeli wjedziemy pod ratusz od strony ul. Rybackiej, to zobaczymy znak zakazu ruchu i tabliczkę „nie dotyczy rowerów. Sprzeczność? Zapytaliśmy o to na policji... Policja otrzymała dane z Departamentu Zarząd Dróg i odpowiedziała następująco:

Sprawdziliśmy też w Straży Miejskiej. - Odpowiadając na pytanie, czy oznakowanie nie jest wewnętrznie sprzeczne - Znak B1 - zakaz ruchu w obu kierunkach nie dotyczy kierujących wymienionych na umieszczonych pod znakiem tabliczkach (autobusów, zaopatrzenia, nowożeńców), więc jeżeli kierujący tymi pojazdami znajdą się na tej drodze mogą urządzić postój do 10 minut. Nie wymienieni na tabliczkach pod znakiem B1 są kierujący posiadający kartę osoby niepełnosprawnej (kierujący czy przewożący osobę z niepełnosprawnością) - takie osoby na mocy prawa o ruchu drogowym mogą nie stosować się do znaku B1 - wyjaśnia Iwona Łojewska ze Straży Miejskiej.

fot. Mikołaj Sobczak

Podobna sytuacja funkcjonuje na innych odcinkach ulicy Stary Rynek. Z jednej strony znak „zakaz ruchu“ dla zaopatrzenia nie obowiązuje, z drugiej już tak...

Ulicę Stary Rynek przecinają drogi poprzeczne, na których ruch samochodów jest dopuszczony. Efektem takiej organizacji ruchu jest uczynienie z potencjalnego reprezentacyjnego deptaka - ulicy z prawie normalnym ruchem samochodowym. Do hotelu podjeżdża autobus, do sklepów i restauracji zaopatrzenie... Oprócz tego wielu kierowców znak „zakaz ruchu“ lekceważy, jeżdżąc po całej długości i wykorzystując skrót pomiędzy ul. Pocztową a Wodną. Pomijamy już kwestię parkowania pod katedrą pw. św. Mikołaja naprzeciwko Ratusza Staromiejskiego. Samochody osobowe, co do których można mieć poważne wątpliwości czy to na pewno jest zaopatrzenie parkują akurat tam, gdzie jest wolne miejsce.

- Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na bieżąco weryfikują nieprawidłowy postój pojazdów w rejonie Starego Miasta oraz egzekwują prawidłowe zachowanie kierujących. - zapewnia st. asp. Agnieszka Kudosz.

- Na ulicy Stary Rynek Straż Miejska w Elblągu w 2022r. [do 20 lipca - przyp. SM] podjęła około 44 interwencji dotyczących m.in niestosowania się do znaku B-1 zakaz ruchu, parkowaniu na skrzyżowaniach, parkowaniu poza miejscem wyznaczonym w strefie zamieszkania. W związku z popełnionymi wykroczeniami Straż Miejska w Elblągu ukarała mandatem karnym 4 kierujących, wobec 11 kierujących zastosowano pouczenie na podstawie art. 41 kw, wystawiono 19 żółtych kartek oraz prowadzone jest jedno postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Elblągu. - dodała Iwona Łojewska.

Czy rozwiązaniem problemu byłyby słupki ograniczające ruch pojazdów na ul. Stary Rynek? Słupki stoją na wylocie przy ul. Sukienniczej, na pozostałych ulicach nie ma. I nie ma też planów ich postawienia. - Stawianie słupków na ul. Stary Rynek było już wykonywane. W związku z tym rozwiązanie to nie sprawdziło się, nie planuje się wygradzać ponownie tej ulicy. Dodatkowo informujemy, że nie planuje się likwidacji ruchu na ul. Stary Rynek, a oznakowanie jednoznacznie określa sposób poruszania się pojazdów na tym obszarze. - wyjaśnia Łukasz Mierzejewski.

Zapraszamy do merytorycznego komentowania kwestii organizacji ruchu na Starym Mieście w Elblągu.