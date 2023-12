Na tramwaj czy na autobus?

Przed takim pytaniem stają często pasażerowie pociągu, którzy wysiadają na elbląskim dworcu PKP i chcą kontynuować podróż komunikacją miejską. Co przyjedzie szybciej: tramwaj czy autobus?

Podróżny wysiadający z pociągu na elbląskim dworcu, który chce kontynuować podróż komunikacją, musi podjąć strategiczną decyzję: iść na przystanek tramwajowy czy na autobusowy. Co przyjedzie szybciej, można sprawdzić na elektronicznej tablicy

Zarówno na przystanku autobusowym przy dworcu PKS, jak i na przystanku tramwajowym na al. Grunwaldzkiej znajdują się elektroniczne rozkłady jazdy wskazujące, kiedy odjedzie autobus lub tramwaj (i jakiej linii). Problem w tym, że z przystanku autobusowego nie odjeżdża tramwaj, a z tramwajowego – autobus. Niby odległość od przystanku do przystanku to tylko kilkadziesiąt metrów, ale dla osoby z bagażami może to już być problem, by biegać od jednego do drugiego miejsca i sprawdzać.

Rozwiązaniem byłoby zamontowanie na dworcu lub w odległości kilku, kilkunastu metrów od niego elektronicznego rozkładu jazdy. Tak, aby podróżny, który wychodzi z dworca od razu widział autobus lub tramwaj jakiej linii i kiedy przyjedzie. I mógł podjąć decyzję, na który przystanek się udać.

- ZKM nie posiada w swoich zasobach używanej tablicy informacji pasażerskiej, którą można byłoby wykorzystać w innej części miasta. Zakupu nowej tablicy obsługującej system dynamicznej informacji pasażerskiej oscyluje w granicach 70 tyś zł i na chwile obecną nie są prowadzone prace w tym kierunku – wyjaśnia Andrzej Lechowski, kierownik sekcji organizacji przewozów w elbląskim ZKM.

Jak się okazuje, jest szansa na przeniesienie jednej z używanych tablic. - Natomiast jak tylko pozwolą na to warunki techniczne, planowane jest przeniesienie tablicy usytuowanej na placu Dworcowym przy końcu postoju taxi w nową lokalizacje tj. bliżej wyjścia z dworca PKP – informuje Andrzej Lechowski.