„Nad Niemnem” pod Bramą Targową

9 września odbędzie się Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Popularny nauczyciel historii Piotr Imiołczyk zaprasza pod Bramę Targową, gdzie razem z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 połączą czytanie z inscenizacją historyczną z czasów opisywanych przez Orzeszkową. Początek o godz. 13.

- Będziemy inscenizowali czytane fragmenty „Nad Niemnem”. Czytania będzie trochę mniej, inscenizacji trochę więcej. Mam nadzieję, że będzie atrakcyjna dla widzów. Postaramy się m.in. przedstawić scenę pożegnania powstańców przez ich ukochane wraz z wymarszem tej partii – zapowiada Piotr Imiołczyk, nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i organizator wydarzenia. – Przy okazji przedstawię rys historyczny, w którym opowiem trochę o powstaniu styczniowym, ale na samej Grodzieńszczyźnie, czyli nad Niemnem. To będzie nie tylko licentia poetica, ale trochę historii i przy okazji chcę zaprezentować na dobrym poziomie stroje z powstania styczniowego, oporządzenie i broń, bo uważam że moja partia powstania styczniowego jest najlepsza w Polsce – mówi historyk.

W inscenizacji weźmie udział kilkanaście osób. Odbędzie się ona w sobotę pod Bramą Targową, początek o godz. 13.

Narodowe Czytanie odbędzie się w całym kraju po raz 12. W tym roku prezydent RP Andrzej Duda zaproponował, by lekturą było „Nad Niemnem, najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej, która ukazała się w 1888 roku. Podejmuje tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku.

- To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu – podkreślił prezydent Andrzej Duda, zachęcając do udziału w Narodowym Czytaniu „Nad Niemnem”.