Nastolatki walczą z używkami

W ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, pięć nastolatek z malborskiego liceum stworzyło projekt społeczny o nazwie „drugens”, mający uświadomić ludziom, jak ogromnym problemem jest obecnie uzależnienie od środków psychoaktywnych, zwłaszcza wśród młodych ludzi. - Uzależnienie jest tylko jednym problemem, kolejnym jest łatwy dostęp do używek - mówi Martyna Maćkiewicz, uczennica drugiej klasy Liceum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, o profilu dziennikarsko-prawnym. - W automatach można bez problemu zakupić chociażby e-papierosy, które są wszechobecne w życiu praktycznie każdego nastolatka. Według nich jest to idealny sposób na odstresowanie się czy przypodobanie środowisku. Podobna sytuacja tyczy się alkoholu. Mimo że osobom nieletnim jest on zabroniony, to praktycznie każda impreza u młodzieży nie może się bez niego odbyć - dodaje.

Pomysł na projekt narodził się u dziewczyn w październiku i postanowiły zrealizować go w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Uczennice zaobserwowały u swoich rówieśników coraz większe zainteresowanie używkami takimi jak papierosy, narkotyki czy alkohol, ale też uzależnienie od telefonu i internetu. Problem ten poruszają również w swoich mediach społecznościowych jak YouTube czy Instagram.

- Chcemy uświadamiać rówieśników, ale też osoby starsze, o konsekwencjach zażywania substancji psychoaktywnych oraz pomóc rodzicom rozmawiać ze swoimi uzależnionymi dziećmi - mówi Wiktoria Bonisławski, uczennica drugiej klasy o profilu biologiczno-chemicznym. - Do tej pory w tym celu przeprowadziłyśmy kilka rozmów z osobami uzależnionymi i psychoterapeutami.

- Uważamy, że najlepszym przykładem są historie osób, które na własnym przykładzie mogą zaświadczyć o konsekwencjach przyjmowania używek. Mamy w planach prowadzenie też podcastów ze specjalistami w kwestii uzależnień, chciałybyśmy również wydać e-book z poradami od profesjonalistów, z którymi jesteśmy w kontakcie - mówi Martyna.

To, czego najbardziej potrzebują uczennice, to pomoc w nagłośnieniu ich projektu, by trafił on do większej liczby odbiorców i potencjalnych rozmówców oraz wsparcie finansowe na wydanie ebooka i dojazdy do osób chcących udzielić im wywiadu. - Większość osób, które zgodziły się z nami porozmawiać, mieszka w większych miastach, a my jako uczennice, często mamy problem z dojazdem do nich - podkreśla Martyna. - Byłybyśmy wdzięczne za każde wsparcie finansowe, bo to pomogłoby nam w realizacji projektu.

Każda z dziewcząt ma swoją rolę i wnosi do projektu coś od siebie, dzieląc się obowiązkami, do których należy przygotowywanie treści na social media, pisanie scenariuszy do podcastu, nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi rozmówcami, przeprowadzanie wywiadów z nimi czy współpraca z profesjonalistami, jak psycholodzy czy psychoterapeuci.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z psychoterapeutą z Elbląga i z jego pomocą, do e-booka, który planujemy wydać, chciałybyśmy dołączyć poradnik dla rodziców. Zawarty zostałby w nim problem, jakim często dla rodziców jest rozmowa z uzależnionymi dziećmi. Mimo że często rodzice wiedzą o problemie swojego dziecka, bo na przykład czują na ubraniach zapach papierosów lub widzą, że dziecko wraca z imprezy pijane, nie potrafią odpowiednio zareagować, nie umieją o tym porozmawiać. Chciałybyśmy zorganizować też spotkania edukacyjne dla rodziców z profesjonalistami, którzy pomogliby im w tej kwestii. Wszystko tak naprawdę zależy od pieniędzy, które udałoby nam się zebrać. Zależy nam na rozgłosie i możliwości współpracy z innymi organizacjami, które wsparłyby nasz projekt. Póki co, reklamujemy się poprzez social media wśród swoich znajomych - mówi Martyna.

Każdy, kto byłby chętny wesprzeć uczennice w projekcie lub chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami, może skontaktować się z nimi drogą mailową: drugens1@gmail.com Dziewczyny prowadzą też social media, jak Instagram, gdzie wrzucają posty na temat między innymi mechanizmów uzależnień. Dostępny jest również ich pierwszy podcast o skutkach uzależnień.