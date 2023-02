Nie chcą likwidacji przedszkola przy Bema - zrobili zrzutkę

Rodzice dzieci z Przedszkola nr 8 przy ul. Bema nie zgadzają się na likwidację tej placówki. Po ostatnim spotkaniu z przedstawicielami ratusza założyli... internetową zrzutkę na jej ratowanie.

- Jeżeli chodzi o to przedszkole, to już od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, co z nim zrobić, bo ono nie spełnia tak naprawdę żadnych standardów – mówił wiceprezydent Janusz Nowak podczas ostatniego spotkania z rodzicami. Stwierdził, że od początku Sanepid czy strażacy mieli do budynku zastrzeżenia, do tego w miarę upływu lat zmieniły się standardy jeśli chodzi m. in. ochronę przeciwpożarową czy wymogi sanitarne. - W tej chwili po prostu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób doprowadzić tego budynku do tych wymogów, które są nam narzucone – stwierdził Janusz Nowak. Swoje kontrargumenty w tej sprawie przez 1,5 godziny dyskusji przedstawiali rodzice. Szczegóły tutaj.

Pod koniec spotkania padło pytanie, co jeśli rodzice znajdą sponsora na remont przedszkola?

- Jeżeli będzie sponsor, to przedszkole zostanie tu tak, jak było, tak jak jest, a ja się podam do dymisji – odpowiedział wtedy wiceprezydent Janusz Nowak. Na reakcję rodziców nie trzeba było długo czekać, bo właśnie założyli internetową zrzutkę na ratowanie placówki.

- Celem zbiórki jest uratowanie zabytkowego budynku, w którym od wielu lat funkcjonuje przedszkole - czytamy w opisie na zrzutka.pl. - Jest to miejsce, które jest ukochane przez elbląskie dzieci. Organ założycielski mimo, iż posiada informacje o potrzebie remontu od 2015 roku, zaniedbuje swoje obowiązki. Od 9 marca 2022 roku dyrektor Departamentu Edukacji UM w Elblągu zapewniał o zaplanowanym remoncie. Na spotkaniu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z urzędnikami z Urzędu Miasta Elbląg powiedziano, iż nie ma na to środków i budynek ma być prawdopodobnie sprzedany. Dzisiaj stoimy przez trudnym zadaniem ratowania placówki dla dobra wszystkich dzieci, również tych, które w przyszłości będą z przedszkola korzystać. Historia przedszkola sięga 1965 roku, czyli początku drugiego życia zabytkowej willi. Po tylu latach budynek ma zostać przeznaczony do sprzedaży. Cel to 800 tys. złotych. Taki koszt remontu wyceniony został rok temu. Budynek jest w dobrej lokalizacji, zapewne zostanie sprzedany jakiemuś deweloperowi i przeznaczony na funkcje mieszkalną. Jeśli znajdą się środki przedszkole pozostanie w tym jakże pięknym budynku. Pomożecie zebrać pieniądze na remont wyjątkowego miejsca? - pytają organizatorzy zbiórki.