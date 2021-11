Nie ma chętnych do rządzenia?

Po rezygnacji w ubiegłym roku mieszkanki Łęcza z mandatu radnej gminy Tolkmicko funkcja pozostaje nieobsadzona. Nie udało się również przeprowadzić wyborów uzupełniających. Powód? Brak chętnych kandydatów.

Po rezygnacji jednej z radnej gminy Tolkmicko z mandatu wojewoda warmińsko-mazurski rozpisał wybory uzupełniające na 5 grudnia. Nie udało ich się przeprowadzić, nie było chętnych do objęcia tego stanowiska.

- W wyznaczonym terminie, do 11 października, nie wypłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na radnego. W związku z powyższym mandat pozostaje nieobsadzony - czytamy w obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Elblągu.

Kolejne wybory mają odbyć się latem 2022 roku, jeśli oczywiście znajdzie się ktoś chętny, by starać się o mandat.

- Wybory te zostaną powtórzone w przedziale czasowym czerwiec-wrzesień 2022 roku. Jeżeli w ich wyniku mandat pozostanie nieobsadzony, to nie obsadza się go już do końca kadencji rady – informuje Adam Okruciński, dyrektor Delegatury KBW w Elblągu

Rada gminy Tolkmicko pracuje w okrojonym składzie, może jednak podejmować wiążące decyzje.

- Gmina nie potrzebuje oczywiście do funkcjonowania kompletu radnych. Problem w tym, że mieszkańcy Łęcza nie mają swoich przedstawicieli w radzie. Mamy nadzieje, że to się jednak zmieni - mówi jedna z mieszkanek tej miejscowości.