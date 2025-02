Nie ma znaku, nie ma problemu?

Nasza Czytelniczka zwróciła się do nas w sprawie parkowania pod blokiem przy Malborskiej 84. Niedawno wyrwano w tym miejscu oznakowanie "zakaz ruchu w obu kierunkach".

- Chciałabym prosić o zajęcie się sprawą agresywnych kierowców z ul. Malborskiej blok 84, gdzie postawiono znaki zakaz ruchu w obu kierunkach. Kierowcy twierdzą, że płacą w rachunkach opłatę parkingową i mają prawo zająć chodniki i w nocy z 27 na 28 stycznia, wyrwali ten znak drogowy. Czują się bezkarni i uważają, że wolno im wszystko – twierdzi nasza Czytelniczka.

Powołuje się też na pismo z ZBK, w którym teren pod blokiem jest nazywany "ciągiem pieszym" i wskazującym, że samochody nie powinny się poruszać po tym terenie. Dowiadujemy się też z niego, że ZBK zaproponuje (ponownie) wspólnocie mieszkaniowej wydzierżawienie terenu przyległego do budynku, by sama wspólnota mogła decydować o zagospodarowaniu przyległego terenu.

Wróćmy do samowolnie usuniętego oznakowania. Jak poinformował nas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, policji znana jest ta sprawa.

- Policjanci z ruchu drogowego zwrócili się do ZBK o przywrócenie znaku w tym miejscu – podkreśla nasz rozmówca. Dodaje, że wg art. 85 kodeksu wykroczeń za samowolne usuwanie znaków drogowych grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna, o czym w takich przypadkach decyduje sąd. - Policja będzie monitorować teren przy bloku – dodaje Krzysztof Nowacki.

Szeroko w sprawie usunięcia oznakowania odpowiedziała na nasze pytania Straż Miejska w Elblągu.

- W okresie od 1 stycznia do 5 lutego 2025 strażnicy miejscy w różnych godzinach dokonali kilkukrotnej kontroli terenu przy ul. Malborskiej 84. W chwili kontroli patrole nie stwierdziły wykroczeń polegających na utrudnieniu ruchu pieszego przez nieprawidłowy postój pojazdów – podkreśla st. insp. Iwona Łojewska. - Nadmienić trzeba, że ciąg pieszy, na który powołuje się czytelniczka, według definicji Wikipedii stanowi: „Ciąg pieszy – ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, prowadzona samodzielnie, niezależnie od trasy kołowej, bogato zazieleniona i wyposażona w drobne elementy wypoczynku, kształtowana w postaci alei lub utrzymana w formie swobodnej. Przechodzi ona przez tereny atrakcyjne krajobrazowo i architektonicznie, umożliwiając wglądy na eksponowane widokowo elementy w otaczającej przestrzeni". Natomiast Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024, poz. 1251) w artykule 2 pkt. 4a definiuje „Drogę dla pieszych - drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów". Ponadto ww. ustawa określa zasady ruchu pieszego i pojazdów na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu, a zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami, które organizując ruch na tych drogach stosują znaki oraz zasady ich umieszczania, wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi zawsze podmiot zarządzający drogą. W przypadku terenu przy ul. Malborskiej 84 nie ma ciągu pieszego, jak również nie ma wydzielonej drogi dla pieszych, w związku z czym nie można mówić o jakimkolwiek utrudnianiu ruchu pieszego – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.

Znaki wróciły już na miejsce po obu stronach wejścia do klatki. Fot. Mikołaj Sobczak

Strażnicy miejscy podkreślają jednak, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na omawianym terenie został postawiony znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach" zgodnie z zaleceniem Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

- Informację o uszkodzeniu znaku 27 stycznia Straż Miejska otrzymała od mieszkańców ul. Malborskiej 84 drogą mailową. Następnego dnia strażnicy udali się na miejsce, gdzie potwierdzili tę informację i niezwłocznie powiadomili administratora terenu, w tym przypadku Zarząd Budynków Komunalnych, o stwierdzonym uszkodzeniu. Dodatkowo informuję, że 3 grudnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Elblągu, gdzie ustalono, że deweloper, INPRO, ma wybudować ogólnodostępny parking, który powinien rozwiązać problem parkowania w obrębie m.in. ul. Malborskiej 84. Pracownicy Straży Miejskiej w sposób rzetelny i odpowiedzialny realizują powierzone im zadania, w tym dotyczące działań w zakresie postoju pojazdów w obrębie ul. Malborskiej 84, mając jednocześnie na względzie obowiązujące przepisy prawa – podkreśla Iwona Łojewska.

Dziś (12 lutego) dowiedzieliśmy się jeszcze, że wczoraj interweniowali w tym miejscu strażnicy miejscy, ponieważ pod blokiem był zaparkowany pojazd. Znaki zostały już bowiem z powrotem ustawione, o czym przekonaliśmy się, odwiedzając dzisiaj to na miejsce.