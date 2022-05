Niesamowity Dzień Dziecka w Tolkmicku

Graf. nadesłana

Co roku staramy się zapewnić naszym dzieciom inne atrakcje, zaskoczyć nowymi przeżyciami. Tym razem postanowiliśmy zachwycić je tak, by Dzień Dziecka stał się absolutnie wyjątkowym w ich życiu, by długo pamiętały wrażenia, których doświadczą.

Dzięki bezinteresowności i szczodrości wielu dobrych serc lokalnych przedsiębiorców, osób prywatnych oraz władz Gminy Tolkmicko udało nam się pozyskać środki na naprawdę spektakularne atrakcje: Lot balonem, piana party, paintball, fotobudka, mega dmuchane zamki to najważniejsze z nich. Nie zabraknie również tego, co dzieci kochają: waty cukrowej, popcornu, wielu słodkich niespodzianek, zabawy w upiększanie twarzy czy włosów. Cała impreza odbędzie się w pięknej scenerii Zalewu Wiślanego. Jesteśmy przekonani, że tegoroczny Dzień Dziecka będzie nie tylko niezapomniany. Chcemy, by zainspirował naszych najmłodszych, by wierzyli, że warto marzyć, bo radość ze spełnienia pragnień jest bezcenna. Impreza odbędzie się 1 czerwca w godz. 9-12 na plaży w Tolkmicku.

Anastazja Słomka