W nocy z soboty na niedzielę (31 maja/1 czerwca) Elbląg rozświetliły liczne rowerowe lampki. Po raz pierwszy ulicami naszego miasta przejechała w nocy barwna grupa rowerzystów. Tak rozpoczęliśmy udział Elbląga w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.

Nocny rowerowy przejazd przez Elbląg wystartował w niedzielę (1.06) zaledwie kilka minut po godz. 0:00 z pl. Kazimierza Jagiellończyka. Mimo późnej pory, frekwencja dopisała – zgromadziło się wielu entuzjastów rowerów, zarówno tych doświadczonych, jak i tych, dla których nocna jazda była nowym doświadczeniem.

Trasa rajdu wiodła ul. Teatralną, Nowowiejską, Władysława IV, Moniuszki, Królewiecką, Piłsudskiego, Legionów, Niepodległości, Płk. Dąbka, Odrodzenia, Mazurską, Teatralną i z metą na pl. Jagiellończyka.

Tempo przejazdu było spokojne, co pozwoliło wszystkim cieszyć się nocnym Elblągiem i bezpiecznie pokonać całą trasę, która liczyła około 9 kilometrów. Nie zabrakło uśmiechów, wymiany rowerowych doświadczeń, a kolorowy peleton budził zainteresowanie przechodniów oraz kierowców. Na metę uczestnicy dotarli w niespełna 50 minut, chociaż co niektórzy wyraźnie mieli ochotę na dalszą jazdę. W przejeździe wzięło udział około 130 rowerzystów. Pierwszy nocny przejazd rowerowy przez Elbląg pokazał, jak wiele uroku ma nasze miasto nocą i jak wspaniale można spędzać czas aktywnie, w gronie pasjonatów dwóch kółek.

Nocnym przejazdem Elbląg rozpoczął tegoroczną rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W tej rywalizacji może wziąć udział każdy chętny – wystarczy tylko zainstalować w swoim telefonie aplikację Aktywne Miasta, dołączyć do rywalizacji, wybrać Elbląg i ruszyć w trasę. Rywalizacja będzie trwała do końca czerwca. W ub. roku kilometry dla Elbląga kręciło 1041 uczestników, a ich wynik to 166 tys. km.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom niedzielnego rajdu za wspaniałą atmosferę i bezpieczną jazdę! Zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Miasta Elbląg.

Organizatorem rywalizacji jest Miasto Bydgoszcz, a organizatorem lokalnym Miasto Elbląg.