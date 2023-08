Nowe spojrzenie na powojenne elbląskie Nowe Miasto

W ramach corocznej akcji (to już 13 lat) PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery hasłem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Co czeka uczestników w najbliższą sobotę, 26 sierpnia?

Elbląskie powojenne Nowe Miasto jak dotąd doczekało się kilku zaledwie publikacji, nie jest też przedmiotem większego zainteresowania, ani nie ma szczególnego miejsca w świadomości współczesnego elblążanina. Przeciwnie do Starego Miasta, które doczekało się wielu obszernych opracowań (w tym imponujących albumów porównujących stan sprzed wojny do stanu po odbudowie), które jest nieprzerwanie przedmiotem ogromnego zainteresowania i szerokiej debaty publicznej oraz na temat którego każdy w Elblągu ma coś do powiedzenia. Ten ogromny dystans w wiedzy i zainteresowaniu postaramy się choć trochę zmniejszyć w ostatnim już w tym roku spacerze miejskim z cyklu „Sobota z Przewodnikiem PTTK”. Prowadzący spotkanie Daniel Lewandowski opowie o powojennej koncepcji urbanistycznej Nowego Miasta, nazwanego wówczas Śródmieściem, o walorach architektonicznych tej dzielnicy, wydarzeniach jakie się tu rozegrały w czasach powojennych oraz zachęci do refleksji na temat tego co się dzieje z tym miejscem od ponad dekady.

Spacer przez elbląskie Nowe Miasto rozpocznie się w sobotę 26 sierpnia o godz. 10. Wyruszymy na niego spod nieczynnego hotelu Arbiter od strony ul. Giermków.