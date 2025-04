Nowy Elbląg o ul. Wschodniej

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

- Wnioskujemy o wstrzymanie postępowania przetargowego do czasu dokończenia konsultacji społecznych. Proponujemy przeprowadzenie głosowania w formie publicznej ankiety, dostępnej dla wszystkich mieszkańców, która w sposób demokratyczny pozwoli określić rzeczywiste zdanie elblążan co do wyboru wariantu - możemy przeczytać w tekście Ruchu Obywatelskiego Nowy Elbląg na temat planowanego przebiegu ul. Wschodniej.

Z zaskoczeniem przyjęliśmy lakoniczną informację o przetargu na zaprojektowanie II etapu ul. Wschodniej, o odrzuceniu wariantu nr 1 i połączeniu wariantów 2 i 3, które nieznacznie różnią się od pierwotnej koncepcji przedstawianej przez prezydenta Witolda Wróblewskiego. Dodatkowo, wariant zaproponowany przez nasze stowarzyszenie, mimo pozytywnej opinii miejskiej komisji urbanistycznej, nie został nawet wspomniany. Tak samo stało się z innymi propozycjami przestawionymi przez różne środowiska. Jako uzasadnienie wyboru podano „wynik” konsultacji społecznych. Choć początkowo z entuzjazmem wspieraliśmy ten proces, jego obecny przebieg budzi nasze poważne wątpliwości. Przykładem są konsultacje w siedzibie straży pożarnej przy ul. Łęczyckiej – informacja o spotkaniu była zbyt późno opublikowana (dzień przed spotkaniem, my sami dowiedzieliśmy się o nim „pocztą pantoflową” chwilę przed oficjalnym ogłoszeniem), a jego termin pokrywał się z innymi wcześniej zaplanowanymi wydarzeniami. W efekcie wielu mieszkańców i przedstawicieli mediów nie mogło wziąć w nich udziału. Warto także zwrócić uwagę że nie opublikowano z konsultacji żadnego zbiorczego raportu, pomimo zapewnień, że takowy powstanie. Zdziwienie budzi także stwierdzenie z komunikatu: „Mając na względzie wolę większości mieszkańców…”, które nie zostało poparte żadnymi danymi. Tymczasem: - 3134 osoby podpisały petycję „Nie dla Obwodnicy Wschodniej przez Bażantarnię” W ankiecie portel.pl z 2021 roku: - 21,1% było przeciw budowie obwodnicy - 40,5% chciało jej, ale w innej lokalizacji - 34,8% popierało obecny przebieg W związku z powyższym wnioskujemy o wstrzymanie postępowania przetargowego do czasu dokończenia konsultacji społecznych. Proponujemy przeprowadzenie głosowania w formie publicznej ankiety, dostępnej dla wszystkich mieszkańców, która w sposób demokratyczny pozwoli określić rzeczywiste zdanie elblążan co do wyboru wariantu. Szacujemy, że taki proces może zająć około 1,5 miesiąca, nie wpłynie on na harmonogram inwestycji, a rozwieje wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Zależy nam na transparentnych decyzjach dotyczących przyszłości Elbląga. Mamy nadzieję, że nasze postulaty zostaną uwzględnione.

Ruch Obywatelski Nowy Elbląg