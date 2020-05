O edukacji zdalnie i za darmo

- Webinaria pozwolą nam poznać świat edukacji w Polsce. Chciałyśmy się nim dzielić z nauczycielami zainteresowanymi nową edukacją, oderwaną od kredy, tablicy, „ukrzesłowionych” uczniów – mówi elbląska nauczycielka Dorota Kujawa-Weinke, która razem z Katarzyną Drausal stworzyły projekt „Edumiesiąc”. Na czym polega?

O najbliższych planach związanych z webinariami opowiada Dorota Kujawa-Weinke, laureatka ogólnopolskiego konkursu Edukator Roku i nauczycielka w SP nr 21 w Elblągu.

- Co czeka uczestników Edumiesiąca w czerwcu? Jakie tematy i przez kogo będą poruszane?

- Czerwiec to miesiąc, który dedykujemy wszystkim osobom zainteresowanym zmianą, głównie edukacyjną, ale też dotyczącą poznania siebie. Spotkamy się z ludźmi, którzy wdrażają zmiany w szkołach kierowanych przez siebie, w swoim warsztacie nauczycielskim oraz zajmują się dziennikarstwem poświęconym edukacji. Nasi czerwcowi goście to dr Monika Kończyk, Ewa Radanowicz, Oktawia Gorzeńska, Aleksandra Pezda, Justyna Suchecka, Przemysław Staroń i dr Adriana Kloskowska, eksperci i pasjonaci w swoich dziedzinach. Spotkania, dostępne na facebookowej stronie Edumiesiąca, na której znaleźć można więcej informacji o naszych webinariach, poprowadzą Edukatorki Roku, czyli Katarzyna Drausal i ja.

- Dlaczego takie webinaria są potrzebne?

- Ponad pół roku wcześniej, gdy wpadłyśmy z Katarzyną Drausal na pomysł Edumiesiąca, sądziłyśmy, że webinaria pozwolą nam poznać świat edukacji w Polsce. Chciałyśmy się nim dzielić z nauczycielami zainteresowanymi nową edukacją, oderwaną od kredy, tablicy, „ukrzesłowionych” uczniów. Zaczęłyśmy w listopadzie od 50-osobowej publiczności, którą zgromadziłyśmy wokół tematu szkoły bez ocen, a już w marcu niektóre z webinariów cieszyły się kilkoma tysiącami wejść. Webinaria nie zastąpią kontaktu z żywym człowiekiem, ale ich zaletą jest duża oszczędność: czasu, bo obejrzymy je kiedy chcemy oraz pieniędzy, bo są bezpłatne. Zaletą jest też łatwa komunikacja, gdyż pozwalają na kontakt z prowadzącym i zadanie pytań. Poprzez organizację webinariów chcemy pokazać, że edukacja jest bardzo ważna i wymaga szeregu zmian. Pomysłami na zmianę, głównie oddolną, dzielimy się z naszymi słuchaczami.

- Czy Edumiesiąc to propozycja tylko dla nauczycieli? W jaki sposób wziąć udział w spotkaniach?

- Webinaria skierowane są dla wszystkich osób zainteresowanych edukacją: nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów, dyrektorów, ale też dla rodziców. Aby wziąć w nich udział należy polubić na Facebooku stronę Edumiesiąc i być z nami: 3, 8, 9, 17, 23, 24 czerwca. Zaznaczam raz jeszcze, że udział w webinariach jest bezpłatny.

- Jednym z czerwcowych tematów będzie funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii. Jakie potrzeby w polskim szkolnictwie ujawniły ostatnie miesiące przymusowego e-learningu?

Funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii to szereg problemów, które tak naprawdę trudno jest definiować, bo brakuje perspektywy. Wszystko dzieje się tu i teraz, przepisy formułowane są naprędce, w taki sam sposób trzeba wprowadzać rozwiązania. Trudno było poznać narzędzia, opracować schemat prowadzenia lekcji. Wszystko jest nowe. Zmianie uległa nie tylko forma komunikacji z uczniami, ale też rola nauczyciela: dobrze, by stał się on mentorem ucznia, a nie kontrolerem i egzekwującym. Musi też zmienić się rola samego ucznia. Mamy teraz dobry czas na oddanie mu odpowiedzialności za własne uczenie się. Ten temat zostanie pogłębiony podczas rozmowy z Aleksandrą Pezdą.

- Kilka słów o Edumiesiącu w ogóle - jakie jest zainteresowanie tą formą i jaki jest odbiór uczestników tych spotkań?

- Edumiesiącowi przybywa osób obserwujących i korzystających z oferty. Cieszy nas dobra atmosfera, mnóstwo podziękowań, wdzięczność osób, które są z nami. W kwietniu, który był u nas miesiącem poświęconym myśleniu wizualnemu, były z nami także osoby, które twierdzą, że łatwiej było im przetrwać ten trudny czas odosobnienia, nowych wyzwań i zagrożenia związanego z pandemią.

Rozmawiał Tomasz Bil