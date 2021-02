O półtora miliona mniej na oświatę. „To stawia samorząd pod ścianą”

- W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację, że subwencja oświatowa związana z dofinansowaniem wynagrodzeń dla nauczycieli zostaje zmniejszona o około 1.5 mln zł. To ma miejsce w ciągu roku budżetowego - mówił podczas konferencji prasowej w środę (24 lutego) prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Jak podkreślał prezydent, taka decyzja rządu stawia samorząd elbląski pod ścianą. - Nic się przecież nie zmieniło w organizacji oświaty, aby można było mieć jakieś oszczędności – dodał Witold Wróblewski.

We wtorek (23.02) prezydent Elbląga przesłał w tej sprawie pismo do premiera Mateusza Morawieckiego.

- Jest to prośba o powrócenie subwencji do kwoty przed jej obniżeniem. Pismo przekazałem też parlamentarzystom naszego regionu. Ja już nie wiem, jak mam reagować? Przypomnę, że od 2018 roku o 67 mln zł rząd zmniejszył finanse dla oświaty. Wycofuje się z finansowania tego zdania, a powinien to robić. W coraz większym stopniu obciąża to samorząd. Jest to nie do przyjęcia, tym bardziej bez jakichkolwiek wcześniejszych uzgodnień - mówi prezydent Wróblewski.

Jak zaznaczał wiceprezydent Janusz Nowak, w 2017 roku subwencja pokrywała utrzymanie oświaty w 59 procentach, a w 2021 roku już nie całe 54 procent. Resztę dokłada miasto.

- W ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki powiedział, że subwencja oświatowa pokrywa koszty związane z utrzymaniem oświaty, a do tego są powiaty, którym wystarczy na utrzymanie oświaty i mają nadwyżkę pieniędzy, przeznaczając je na drogi. Bardzo chętnie chciałbym zobaczyć gminę, która może sobie na to pozwolić. Subwencja rośnie, ale jeszcze bardziej rośnie dopłata gminy do utrzymania oświaty. W 2017 roku subwencja pokrywała utrzymanie oświaty w 59 procentach, a w 2021 roku już nie całe 54 procent. Resztę dokłada miasto. W kolejnych latach subwencja rosła o 26,5 ml zł, jednak miasto w tych latach dołożyło do utrzymania oświaty 44 mln zł – mówił wiceprezydent Nowak.