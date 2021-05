902 uczniów klas ósmych elbląskich szkół podstawowych rozpoczęło we wtorek trzydniowy maraton egzaminacyjny, którego wyniki w dużej mierze zdecydują, do jakich szkół ponadpodstawowych się dostaną. Dzisiaj zmierzyli się z językiem polskim, w środę czeka ich matematyka, a w czwartek - język obcy. Nasz fotoreporter odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Zobacz zdjęcia.

Dobra informacja jest tak, że ten egzamin zdadzą wszyscy, bez względu na to jaki ostatecznie wynik osiągną. Ale punkty z egzaminu mają znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Dlatego lepiej przyłożyć się i napisać go dobrze. Dla uczniów szkol podstawowych to pierwszy tak poważny egzamin.

Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, podobnym do tego jaki obowiązywał maturzystów. Dziś ósmoklasiści zmierzyli się z językiem polskim i „Panem Tadeuszem“ Adama Mickiewicza. Rozprawka dotyczyła rozważań, czy człowiek w trudnej sytuacji może poznać samego siebie. Alternatywą dla epopei Adama Mickiewicza było opowiadanie, w którym należało się wykazać znajomością bohaterów z obowiązkowych lektur.

- Trochę stresu było, bo egzaminu z polskiego najbardziej się obawiałem. Najwięcej trudności sprawiły mi pierwsze pytania otwarte, a potem już poszło lepiej. Pisałem opowiadanie, w którym wykorzystałem postać "Małego Księcia", powinno być ok. Z matematyką i angielskim pójdzie już gładko - dzieli się wrażeniami po egzaminie 15-letni Dawid, uczeń Szkoły Podstawowej nr 11.

Arkusze egzaminacyjne już zostały upublicznione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu będą znane 2 lipca. Do 9 lipca uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach, które będą musieli złożyć w wybranej przed siebie szkole ponadpodstawowej.