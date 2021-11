Paczka dla seniora od dzieci z Marwicy

Podopieczni z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Marwicy po raz kolejny zaniosą seniorom przygotowaną wspólnie z Fundacją Dobrych Inicjatyw paczkę z kosmetykami, słodyczami i żywnością. Paczki dotrą do obdarowanych na początku grudnia.

Akcja prowadzona od ponad 4 lat, ma wymiar nie tylko materialny. To co niezmiennie podkreślają jej beneficjenci, to wdzięczność za poświęcony czas. Bo wizyty dzieci, polegają nie tylko na dostarczeniu paczki. To często długie rozmowy, wzajemne poznawanie się, zawiązujące się przyjaźnie.

Nastolatki Paulina i Wiktoria z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Marwicy, które przyniosły seniorce paczkę w pierwszej edycji akcji #PaczkaDlaSeniora zapytaliśmy –„co wyniosłaś z tego spotkania”. Dziewczyny były bardzo rozemocjonowane. Powiedziały „to aż dziwne, że są ludzie, którzy żyją w tak trudnych warunkach i są aż tak samotni”. Wychowanki odwiedzały poznaną wtedy Seniorkę, utrzymywały z nią kontakt, pomagały w drobnych pracach porządkowych. Pandemia ucięła kontakty bezpośrednie, ale starsza Pani, z każdą kolejną paczką, dostawała specjalne, osobiste życzenia.

#PaczkaDlaSeniora uczy Podopiecznych Fundacji uważności, emocjonalnego zaangażowania w pomoc potrzebującym oraz daje im ogromne poczucie sprawczości – mogą pomóc tu i teraz. Mają możliwość zetknięcia się z emocjami ludzi, którzy już niczego nie udają, którzy są samotni i bardzo często opuszczeni.

Każda paczka to równowartość ponad 200 zł. Znajdą się w niej produkty wysokiej jakości – kosmetyki , pyszne słodycze, środki higieny oraz środki czystości. Fundacja Dobrych Inicjatyw dołoży suchą, niepsującą się żywność. W każdej paczce znajdą się również kolorowe skarpetki.

W dobie pandemii (2020 i 2021) fundacja dostarczyła najuboższym seniorom paczki o łącznej wartości prawie 87 tys. zł.