Pamięci żydowskich ofiar

Posłanka Monika Falej wraz z grupą mieszkańców Elbląga upamiętniła 80. rocznicę powstanie w getcie warszawskim oraz ofiar żydowskiego pochodzenia z regionu elbląskiego.

- W chwili wybuchu powstania w getcie przebywało 50 tysięcy osób. Tego dnia jestem tu w Elblągu nie tylko po to, by uczcić pamięć o osobach, które poniosły śmierć w samym getcie warszawskim, ale wszystkich ofiar żydowskiego pochodzenia w całej Polsce. Także Ziemi Elbląskiej. To dzień pamięci ich wszystkich – mówiła Monika Falej.

Posłanka razem z grupą mieszkańców złożyła kwiaty przy tablicy poświęconej „Pamięci Żydów Elbląga” na terenie dawnego cmentarza funkcjonującego u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej w latach 1812-1945 oraz przypinając wszystkim zebranym żonkile – symbol zbiorowej pamięci.

-„Przyłączam się tym samym, rok rocznie do akcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Niech wpięty w klapę papierowy żonkil będzie manifestem solidarności i pamięci – mówiła posłanka.

Akcji towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które ma podkreślać siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, konieczność dialogu ponad podziałami.