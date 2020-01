Pamiętajmy o bezdomnych

Przebyte kilometry, godziny spędzone na mrozie, niezliczona liczba kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych – pustostany, węzły cieplne, altanki i inne miejsca , które mogą być potencjalnym schronieniem przed zimnem - to między innymi w takie miejsca docierają elbląscy strażnicy miejscy. Pomagają przez cały rok, ale to właśnie jesień i zima są czasem wzmożonych działań.

Każdego dnia przyjmujemy zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych i zawsze reagujemy na informacje przekazywane przez mieszkańców. W czasie codziennego patrolowania miasta sami również zwracamy uwagę na osoby mogące potrzebować pomocy.

W ubiegłym roku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej interweniowaliśmy w stosunku do osób bezdomnych 324 razy. Przeprowadziliśmy około 300 kontroli wytypowanych miejsc, przewieźliśmy 24 osoby bezdomne do pogotowia socjalnego.

Każdego dnia mijamy pustostany, dworce, skwery, parki, gdzie można spotkać osoby czekające na pomoc. Nie przechodź obojętnie! Zareaguj! Numer do straży miejskiej to 986 lub 112.