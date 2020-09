Pan Andrzej może liczyć na pomoc (po naszej publikacji, aktualizacja)

Po naszym artykule Marzę o tym, by wyjść na spacer sprawą jego bohatera, niepełnosprawnego pana Andrzeja, zainteresowały się elbląskie organizacje, między innymi Fundacja Elbląg. Wiele sygnałów otrzymaliśmy również od naszych Czytelników, którzy deklarowali chęć pomocy mężczyźnie.

1 września na łamach portEl.pl opisaliśmy historię pana Andrzeja, który stara się o budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w swoim mieszkaniu. W tej sprawie odezwało się do nas wielu Czytelników, a także organizacji, między innymi Fundacja Elbląg.

- Zdecydowaliśmy się podjąć działania mające na celu pomoc w pozyskaniu środków na sfinansowanie podjazdu dla pana Andrzeja. W związku z powyższym Fundacja Elbląg zdecydowała się zawrzeć z panem Andrzejem umowę o udostępnienie konta w celu pozyskania środków finansowych w ramach wpłat indywidualnych. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie informacji, iż osoby indywidualne/przedsiębiorstwa mogą dokonywać wpłat na rachunek bankowy. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na koszty związane z budową podjazdu (do wysokości wpłat) – informuje Fundacja Elbląg



46 1240 1226 1111 0010 0478 1746

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

ul. Związku Jaszczurczego 17

82 - 300 Elbląg

w tytule przelewu: podjazd dla Pana Andrzeja Pachuckiego

Fundacja Elbląg poinformowała nas również, że podejmie dodatkowe działania w sprawie pana Andrzeja.

--- Aktualizacja ---

Jak poinformowała nas Fundacja Elbląg na konto, które założyła panu Andrzejowi wpłynęło do 15 września roku 2150 zł. - W związku z podjętymi działaniami w celu pozyskania środków finansowych na budowę podjazdu dla pana Andrzeja chcielibyśmy podziękować za zainteresowanie się sprawą. Zaobserwowaliśmy, że po publikacji artykułu na państwa stronie osoby indywidualne dokonywały wpłat na konto Fundacji. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dalsze udostępnienie informacji w celu dotarcia do większej liczby odbiorców - informuje Fundacja Elbląg.

Fundacja podjęła również inne działania w sprawie niepełnosprawnego pana Andrzeja, między innymi zawarła umowę na pozyskiwanie środków w ramach zbiórki 1% podatku dochodowego. - Ze środków Fundacji zostanie przekazana kwota 1000 zł, która pokryje część kosztów związanych z pracami. Fundacja Elbląg wystąpiła z prośbą o wsparcie do lokalnych firm i instytucji i złożyła wnioski z prośbą o pomoc finansową do ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego, na odpowiedź czekamy. W związku z tym, iż procedura rozpatrywania wniosków trwa do 3 miesięcy, zależy nam na jak najszerszym rozpowszechnieniu informacji o prowadzonej zbiórce - informuje Fundacja Elbląg.