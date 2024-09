Pasłęk doczekał skateparku

Skateparkowa inwestycja w Pasłęku ma za sobą długą drogę, jej projekt powstał już w 2020 r. Wyzwania z nią związane zaczęły się od problemów z lokalizacją, bo pierwotnie miała być wybudowana na... terenie dawnego cmentarza, co oprotestowano. Epopeja pod znakiem hulajnóg, rowerów i deskorolek dobiegła właśnie końca. Zobacz zdjęcia naszego Czytelnika.

Przypominamy. Gmina Pasłęk otrzymała rządową promesę na budowę skateparku przy ul. Westerplatte. Dofinansowanie wynosiło ponad milion złotych, co stanowi 98 procent kosztów tej inwestycji. Jednak przy tej pasłęckiej ulicy niegdyś znajdował się największy w mieście cmentarz, czynny był do 1963 roku. W latach 70. XX wieku został zlikwidowany. "27 lipca 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Pasłęku wpłynęło pismo proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Ostródzie ks. Wojciecha Płoszki zawierające wniosek o odstąpienie od realizacji obiektu w planowanej lokalizacji z uwagi na to, że jest to teren byłego cmentarza" – pisaliśmy na portEl.pl przed dwoma laty.

Ostatecznie od pierwotnej koncepcji odstąpiono i zdecydowano, że skatepark powstanie w strefie zieleni w części stadionu miejskiego, między głównym boiskiem a ul. Sprzymierzonych w Pasłęku.

- 19 stycznia 2023 r. złożony został wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR, ponieważ pierwotnie planowana budowa skateparku przy ul. Westerplatte nie może zostać zrealizowana – informował wówczas UM w Pasłęku.

Inwestycja jednak nadal nie miała szczęścia. Pierwsze postępowanie dotyczące jej zrealizowania unieważniono, ponieważ jedyna chętna firma wyceniła swoje usługi na nieco ponad 1 mln 223 tys. zł. W kolejnym postępowaniu nie było żadnych chętnych na realizację zadania. Ostatecznie pasłęcki samorząd dopłacił do realizacji więcej niż firmie, która swoje usługi proponowała przy pierwszym podejściu.

"Inwestycję zrealizowała firma PRIMBUD Andrzej Filaszkiewicz, mająca swoją siedzibę w Nowej Wsi. Łączny koszt projektu wyniósł 1 266 351,31 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 017 594,56 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR. Gmina Pasłęk przeznaczyła na ten cel środki własne w wysokości 248 756,75 zł" – informuje na swojej stronie Miasto i Gmina Pasłęk.

Nowy skatepark uroczyście otwarto 7 września 2024.