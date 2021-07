Pieszo na Jasną Górę

W środę (28 lipca) wyruszy z naszego miasta grupa pielgrzymów uczestniczących w XXIX Elbląskiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę. Uroczyste rozpoczęcie pielgrzymki nastąpi o godz. 7 rano mszą św. w katedrze św. Mikołaja.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: „Królowo Polski, przyrzekamy”. To cytat nawiązujący do Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, które zostały napisane przez prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, podczas jego internowania w klasztorach w Prudniku i w Komańczy. Śluby zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych. Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz, pełniący wówczas obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. W związku z tym, że kardynał Stefan Wyszyński przebywał w odosobnieniu, na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski leżały biało-czerwone kwiaty, zaś sam kardynał złożył śluby w miejscu swojego odosobnienia w Komańczy pozostając w duchowej łączności z Jasną Górą.

O kolejnej pielgrzymce w dobie restrykcji pandemicznych opowiada ks. Marek Sadłocha, dyrektor Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej.

- Czy obrane w tym roku hasło bardziej będzie nawiązywało podczas pielgrzymkowych nauk do przesłań kardynała Wyszyńskiego, w związku z jego beatyfikacją, która ma odbyć się we wrześniu, czy też elbląscy pielgrzymi będą składać na Jasnej Górze osobiste śluby?

- Hasło, które zostało wybrane podczas pierwszego spotkania przygotowującego do pielgrzymki, nawiązuje do nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku na szlaku wędrówki „motywem przewodnim” będą dla nas Śluby Jasnogórskie. Zostały one podzielone przez ojca duchownego pielgrzymki na 9 tematów konferencji, które przygotowują przewodnicy grup. Chcemy w ten sposób zobaczyć ile udało się nam, oraz naszym przodkom wypełnić z tej przysięgi, a ile zostało nam jeszcze do zrobienia, i w jaki sposób mamy to robić. Na Jasnej Górze śluby zostaną odczytane przez biskupa Wojciecha Skibickiego na zakończenie Eucharystii jako podsumowanie naszych pielgrzymkowych rozważań i jako rozpoczęcie wprowadzania tych ślubów w życie.

- W ubiegłym roku z powodu obostrzeń epidemicznych Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę musiała być mniej liczna i przebiegała inaczej niż zwykle. W minionych latach udział w niej brało zawsze kilkaset osób, w ubiegłym roku uczestniczyć w niej mogło tylko ok. 170 pielgrzymów. Ilu uczestników weźmie udział w tegorocznej pielgrzymce? Jak liczne będą grupy?

- W tym roku przepisy sanitarne pozwalają nam na 300 osób niezaszczepionych i dowolną liczbę zaszczepionych. Spodziewamy się ok. 350-400 pątników. Grupy będą liczyć ok. 50 osób.

- W tym roku po raz pierwszy przewodzi Ksiądz pielgrzymce pełniąc funkcję dyrektora EPP na Jasną Górę. Co sprawia największe trudności podczas przygotowań i przysparza zmartwień?

- Nie ma większych trudności, ale zawsze to, co nowe jest dla mnie ciekawym wyzwaniem. Najbardziej chodzi o to, żeby nie zatracić się w technicznym przygotowaniu i pamiętać o duchowym przeżyciu tego czasu, co jest bardzo trudne przy tylu obowiązkach porządkowych i organizacyjnych.

- Wiem, że współpraca w zespole toczy się według założeń, trasa została już sprawdzona przez odpowiednie służby pielgrzymkowe, czy coś budzi Księdza szczególny niepokój?

- Lekkie obawy mam odnośnie tzw. „czwartej fali”, ale ubiegły rok pokazał, że Bóg nam błogosławi.

- Wiele osób, które chciałyby pójść na Jasną Górę, nie może z różnych względów tego uczynić. Czy w jakiś sposób będą oni mogli towarzyszyć pielgrzymom, na przykład pielgrzymować z grupą elbląską wirtualnie?

- Oczywiście. Zachęcamy do duchowo pielgrzymowania przez łączenie się z nami za pośrednictwem strony na Facebooku. Wystarczy wpisać Elbląska Piesza Pielgrzymka i tam każdego dnia znajdziemy transmisje konferencji, apelu Jasnogórskiego oraz zdjęcia z trasy.