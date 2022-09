Płacimy i za saunę, i za basen

Co jakiś czas wraca temat odpłatności za strefę saun w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka“. Mieszkańcy chcieliby mieć możliwość płacenia tylko za sauny. MOSiR nie widzi takiej możliwości. Dlaczego?

W Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka“ funkcjonują baseny oraz sauna. Wśród klientów są osoby, które chcą korzystać tylko ze strefy saun i w związku z tym nie chcą ponosić opłat za korzystanie z basenu. Przypomnijmy, że aby wejść do saun, należy przejść przez strefę basenową i uiścić opłatę za wejście na basen. Po wejściu do strefy saun wstrzymuje się czas naliczany na pobyt w strefie basenowej, a rozpoczyna się naliczanie czasu za pobyt w saunach, za który należy zapłacić przy wyjściu dodatkowo.

- Co z osobami, które chciałyby skorzystać wyłącznie ze strefy saun? Dyrektor obiektu nie przewidział takiej możliwości ani rozwiązania – przez co osoby, które rzeczywiście chcą wejść na 1h wyłącznie do strefy relaksu za pobyt muszą zapłacić ok. 40 zł (i jest to kwota porównywalna lub nawet wyższa od cen hotelowych). (Np. Aqua SPA w hotelu Młyn przewiduje wejście wyłącznie na saunę – mimo że aby wejść do strefy saun, trzeba przejść przez basen) - pyta nasza Czytelniczka. - Panie w recepcji Dolinki mówiły, że problem ten był już zgłaszany dyrektorowi – ponieważ wiele osób pyta o możliwość skorzystania wyłącznie ze strefy saun. Myślę, że rozwiązań organizacyjnych znalazłoby się naprawdę wiele. Jeden seans w saunie suchej to 10-15 minut (nie więcej), po wyjściu należy się opłukać, można skorzystać z bani z zimną wodą, odpocząć – po czym dopiero powtórzyć seans. Prawidłowe korzystanie z sauny, więc trochę trwa i wprowadzenie cennika i możliwości korzystania wyłącznie z sauny powinno mieć jak najbardziej zastosowanie - uważa nasza Czytelniczka.

Tymczasem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie widzi możliwości wprowadzenia osobnej opłaty za korzystanie ze strefy saun bez pobierania opłaty za wejście na basen - głownie ze względu na rozwiązania architektoniczne.

- Dostęp do pomieszczeń kompleksu saun jest możliwy jedynie od strony hali basenu rekreacyjnego. Aby umożliwić wejście do strefy relaksu klientowi zainteresowanemu jedynie skorzystaniem z saun, koniecznym byłoby wykonanie osobnego wejścia do tej strefy wraz z całym zapleczem sanitarnym i stanowiskiem kasowym. Z uwagi na uwarunkowania architektoniczne nie ma możliwości wydzielenia takiej dodatkowej strefy i tym samym umożliwienia korzystania przez klienta jedynie z kompleksu saun - wyjaśnia Adam Krause, zastępca dyrektora MOSiR.