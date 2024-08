Po weekendzie zaplanuj wizytę w krwiodawstwie

W lokalnych zasobach krwi ARh+ pozostało tylko na ratowanie życia. - Pilnie potrzebne grupy krwi 0Rh+ oraz 0Rh- - informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

"W wakacje częściej niż zwykle występują niedobory krwi i jej składników wykorzystywanych do lecznictwa. Jest to spowodowane wyjazdami krwiodawców oraz często zwiększonym zapotrzebowaniem. Pamiętajmy, że jedynym źródłem krwi i jej składników jest drugi człowiek. Dlatego podczas urlopu warto podzielić się nią z potrzebującymi. Dotyczy to zarówno osób, które wcześniej tego nie robiły, jak i dawców wielokrotnych" – przypomina Ministerstwo Zdrowia. Chociaż dziś (16 sierpnia) oddział krwiodawstwa w Elblągu jest nieczynny, warto jednak rozważyć, czy w przyszłym tygodniu nie zaplanować czasu tak, by zarejestrować się i oddać krew. To może ocalić czyjeś życie lub zdrowie.

Oddział krwiodawstwa w Elblągu znajduje się przy ul. Bema 80. Rejestracja odbywa się telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 12-14, tel. 55 235 22 13, można też przyjść bez rejestracji. Potrzeby w zakresie poszczególnych grup krwi zawsze można sprawdzać tutaj,

Przypomnijmy, że w sprawie Honorowego Krwiodawstwa przygotowany ma być w Elblągu projekt uchwały, która umożliwi 50-procentowe ulgi na przejazdy komunikacją miejską dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi II stopnia. Pisaliśmy o tym niedawno tutaj.