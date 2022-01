Policz się z cukrzycą w Elblągu

W sobotę, 29 stycznia, w Elblągu odbędzie się bieg „Policz się z cukrzycą”. To wydarzenie towarzyszące Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy odbędzie się w ramach kolejnej edycji parkrun park Modrzewie.

Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 5 km w parku Modrzewie, w sumie 4 okrążenia, biegiem, truchtem, marszem czy z kijkami. - Nie jest ważny ani wiek startujących ani czas, ale wspólna rekreacja i dobra zabawa. To już 35. edycja parkrun park Modrzewie. Wyjątkowa, bo poświęcona Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Osoby, które nie zarejestrowały się jeszcze w parkrun, gorąco do tego zachęcamy. Każdy uczestnik otrzymuje specjalny kod, który ułatwia później pracę wolontariuszom na mecie (jednorazowa rejestracja i pobranie kodu tutaj – red.) – informują organizatorzy, którymi są Stowarzyszenie Krzewienia Sportu Elaktywni i wolontariusze parkrun park Modrzewie.

35. parkrun odbędzie się pod hasłem „Policz się z cukrzycą” w ramach 30. Finału WOŚP. Start w sobotę, 29 stycznia o godz. 9. Wystarczy przyjść kilka minut wcześniej, by wziąć udział w imprezie. Na uczestników na mecie będzie czekał drobny poczęstunek i gorąca herbata. Odbędą się również liczne licytacje ciekawych gadżetów (m.in. z WOŚP czy koszulki z autografami piłkarzy Olimpii Elbląg) oraz kwesta do puszek przeprowadzona przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już 16. edycja biegu „Policz się z cukrzycą w kraju”. W Elblągu odbyło się ich dotychczas kilka.

Fundacja WOŚP od 2004 r. prowadzi Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą typu 1. Kupiła dotychczas 1 776 nowoczesnych, osobistych pomp insulinowych i przekazała je do 38 ośrodków. Od 2004 do końca listopada 2020 roku, pompy zakupione przez Fundację WOŚP zostały wypożyczone łącznie prawie 5 tysiącom kobiet. Dzięki zastosowaniu tego sprzętu urodziło się 2 502 zdrowych dzieci – informuje WOŚP.