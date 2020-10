Pomagają lokalnie i na różne sposoby

Elbląska Fabryka Dobra to grupa wolontariuszy, którzy udzielają się też w innych projektach, takich jak Szlachetna Paczka czy Akademia Przyszłości. Inicjatywa polega na pomocy potrzebującym w środowisku lokalnym, w bardzo różny sposób.

- Chcieliśmy podziałać na terenie Elbląga i okolic w małej grupie, która podejmuje proste inicjatywy, ale potrzebne mieszkańcom – mówi Katarzyna Kozioł, koordynator regionalny Akademii Przyszłości w Elblągu. - Dla przykładu, w ramach tej inicjatywy zgłaszają się do nas rodziny, które chcą oddać rzeczy po swoich pociechach, przekazujemy je dalej potrzebującym, co działa bardzo fajnie. Chodzi tu np. o ubranka i wózki dziecięce, ale także rzeczy dla dorosłych. W ten sposób pomagamy rodzinom nie tylko w ramach popularnej Szlachetnej Paczki. Pomoc zapewniamy zwłaszcza tym osobom, którym naprawdę trudno oczekiwać na potrzebne wsparcie, bo często na co dzień żyją w bardzo trudnych realiach. To pewien nasz “lokalny”, dodatkowy pomysł.

Elbląska Fabryka Dobra współpracuje też z Osiedlowym Zespołem Społeczno-Kulturalnym “Jar” na Tuwima.

- Tam we wtorki o 16 przeprowadzamy nieodpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci, oczywiście odbywają się one w maseczkach, z poszanowaniem obostrzeń sanitarnych. - zaznacza Katarzyna Kozioł. - Chcemy zachęcić tam dzieci także do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych. W przyszłym tygodniu na Tuwima organizujemy w tym czasie również spotkanie dla seniorów z ratowniczką medyczną, dotyczyć będzie pierwszej pomocy. W niedalekiej przyszłości planujemy też takie spotkanie z mamami noworodków.

Elbląską Fabrykę Dobra w przyszłym tygodniu czeka też większa inicjatywa.

- 14 października chcemy przeprowadzić występy artystyczne połączone z licytacją i loterią na rzecz pani Ani chorej na białaczkę (o akcjach pomocowych dla niej pisaliśmy m. in. tutaj – dop. red.) - mówi Katarzyna Kozioł. - Wystąpią Julia Zulema Bączkiewicz i Natalia Jurczyńska. Zaczynamy o 16 w OZSK "Jar", ul. Tuwima 4.

- Małymi krokami, w drobny sposób pomagamy innym i sprawiamy, że ludzie mogą pomóc sobie nawzajem, np. rodziny rodzinom, jak w przypadku wspomnianych rzeczy dla dzieci – mówi wolontariuszka. - Przed nami kolejne, większe inicjatywy, o nich jeszcze przyjdzie pora opowiedzieć.

Kontakt z wolontariuszami Elbląskiej Fabryki Dobra pod tym linkiem.