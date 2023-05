Pomoc w kolorze różowym

Różowe skrzyneczki wyposażone w środki ochrony osobistej dla dziewcząt trafiły do elbląskich szkół podstawowych. Ufundował je Rotary Club Elbląg we współpracy z samorządem.

- Zakupione przez Rotary skrzyneczki, wraz z podpaskami i tamponami dostarczonymi przez Urząd Miejski w ramach programu Bezpieczny Elbląg, przyczynią się do większej dostępności środków higieny osobistej dla uczennic z elbląskich szkół podstawowych – mówiła Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego.

Z raportu dla Kluczyk Foundation z2020 roku wynika, że 54 procent nastolatek w Polsce przynajmniej raz nie poszło do szkoły z powodu miesiączki, 21 procent dziewczynek musiało zwolnić się z lekcji z powodu braku środków higieny menstruacyjnej. A jednej na pięć kobiet zdarzyło się nie mieć pieniędzy na zakup odpowiednich środków menstruacyjnych.

- Moim zdaniem dostęp do środków higieny menstruacyjnej to jedno z podstawowych praw człowieka. Bez niego kobiety i dziewczynki nie mogą żyć z godnością. Jestem psychologiem, psychoterapeutą i pracując z dziećmi oraz młodzieżą doskonale znam ich potrzeby a przede wszystkim problemy, z którymi zmagają się w swoich rodzinach i środowisku rówieśniczym. Wiem także jak ogromne znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, obawa przed wykluczeniem oraz zdrowie psychiczne o którym tyle się dzisiaj mówi. Mam wielką satysfakcję, że wraz z Urzędem Miejskim w Elblągu mogliśmy połączyć siły i spowodować, że w tej kwestii dziewczęta będą czuły się otoczone opieką – mówiła Katarzyna Siwiecka, prezydent Rotary Clubu Elbląg Centrum.

- Nie wiedziałem, że w Polsce istnieje aż tak duży problem ubóstwa menstruacyjnego. Gdy poczytałem trochę o tym temacie, okazało się, że pojawiają się nawet opinie, że w toaletach obok papieru toaletowego, mydła i ręczników do rąk, powszechne powinny być także artykuły higieny osobistej. Cieszę się, że RC Elbląg Centrum podjął ten temat i zrealizował zakup skrzyneczek dla elbląskich szkół. My ze swojej strony obiecujemy kontynuację i pomoc przy uzupełnianiu środków higieny w ramach akcji Bezpieczny Elbląg – deklarował obecny na spotkaniu z rotariankami wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak.

Klub Rotary zapowiada kontynuację tej akcji w przyszłym roku szkolnym. Tym kupi podobne skrzyneczki dla szkół ponadpodstawowych.

Rotary Club Elbląg Centrum działa w Elblągu od prawie 8 lat, jest częścią Rotary International, międzynarodowej organizacji, która na całym świecie zrzesza 1,4 mln rotarian.

- Skupiamy się w dużej mierze na projektach na rzecz dzieci i seniorów. W czasie swojej działalności realizowałyśmy m. in. projekt „Zdrowe ząbki” którym objętych zostało ponad 2500 dzieci, „Akcję mikołajkową” z ponad 2 tys. paczek świątecznych dla potrzebujących, akcję „Czytamy dzieciom” prowadzoną przed pandemią Covid-19 w elbląskich przedszkolach i szpitalach, liczne projekty dofinansowania do rehabilitacji i sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, fundowałyśmy także m. in. stypendia na wyjazdy dla zdolnych uczniów, zakupy obuwia dla dzieci, wsparcia dla rodzin w trudnych sytuacjach – mówi Dorota Wcisła. - W ubiegłym roku wyposażyłyśmy klasę dla ukraińskich dzieci w Szkole Podstawowej nr 12 za kwotę 43 tys. zł a następnie kupiłyśmy tapczaniki i meble dla jednego z oddziałów elbląskiego Domu Dziecka za kwotę 32 tys. zł. Klub włączał się także w akcje o zasięgu międzynarodowym: jak choćby współfinansowanie projektu „Zdrowie dzieci z Ukrainy”. Źródłem pozyskiwania funduszy na nasze działania są wydarzenia charytatywne organizowane przez RC Elbląg Centrum.