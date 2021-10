Pomóż pani Beacie wygrać z rakiem!

Fot. nadesłana

Pani Beata ma 57 lat i wciąż ogromne chęci do życia. 21 lat temu na raka zmarła jej mama. Od tamtej pory pani Beata regularnie chodziła na wizyty do onkologa, badała piersi i ze szczególnością dbała o zdrowie. Niestety mimo to pod koniec 2020 roku dostała diagnozę raka piersi: dwa guzy HER2+++, jeden hormonozależny, drugi nie. Potrzebna jest pomoc w sfinansowaniu leczenia.

Pani Beata przeszła już chemioterapię, później mastektomię lewej piersi, po miesiącu limfadenektomię pachową, radioterapię. Niestety, chemioterapia nie zniszczyła jednego guza całkowicie, zarówno w piersi, jak i w węźle chłonnym. Jest to niekorzystnym czynnikiem rokowniczym. Obecnie lek, który dałby pani Beacie szansę powrotu do zdrowia jest nierefundowany w Polsce. Pod patronatem fundacji onkologicznej Alivia elblążanka zbiera fundusze na leczenie. - Proszę o pomoc wszystkie wielkie serduszka - apeluje. Córka i mąż bardzo wspierają, lecz ich możliwości finansowe są ograniczone. Na ten moment potrzebne jest ok. 40 tys. złotych. – Całe życie byłam osobą pozytywną i energiczną, teraz pomimo choroby staram się bardzo, aby to się nie zmieniło. Wierzę, że uda mi się pokonać chorobę, jednak bez odpowiednich środków jest to niemożliwe. Z góry dziękuję wszystkim, którzy nacisną ten magiczny dla mnie czerwony przycisk – mówi Pani Beata. Zbiórka znajduje się pod tym linkiem. W przypadku wpłat poza stroną Alivia, prosimy KONIECZNIE wpisać w tytule przelewu „Darowizna dla BEATA KRZEMIŃSKA 111602". Bez tego numeru identyfikacyjnego system nie przydzieli wpłaty do danej osoby. Numer konta do wpłat to 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831.

AG