Ponad 100 wniosków do budżetu obywatelskiego

Zakończyło się przyjmowanie wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie i wszystkie złożone propozycje. Elblążanie znów stanęli na wysokości zadania, szczególnie przed końcem przyjmowania wniosków, składając ich łącznie 105 - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Wśród wniosków 24 to pomysły na zadania ogólnomiejskie i 81 na zadania w poszczególnych okręgach. W tym roku, tak jak w latach poprzednich, duża część pomysłów dotyczy miejskiej infrastruktury, a więc wykonania chodników, ścieżek rowerowych, poprawy stanu alejek w parkach, czy poprawy estetyki miasta między innymi poprzez nowe nasadzeni drzew, krzewów i kwiatów. Również w tym roku sprawdziły się małe projekty, elblążanie chętnie przedstawili pomysły na działania integrujące lokalną społeczność, w tym koncerty i festyny.

W przyszłorocznej puli w budżecie miasta zabezpieczono 3.550.000 zł. na realizację zwycięskich zadań. Jak zawsze pula jest podzielona na pięć okręgów, na każdy przypada 510.000 zł oraz na zadanie ogólnomiejskie, gdzie do wydania będzie 1.000.000 zł. W ramach okręgów wyborczych przewidziano po 30.000 zł na małe projekty, a kwota złożonego wniosku nie może przekraczać 10.000 zł.

Teraz do pracy przystępują miejscy urzędnicy. Ich zadaniem będzie ocena formalna i merytoryczna wniosków. Urzędnicy ocenią wnioski pod względem praktycznej możliwości realizacji proponowanych działań, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych.

Do 9 lipca opublikowana zostanie lista pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych wniosków. Od 12 do 16 lipca wnioskodawcy, których pomysły nie zostaną uwzględnione będą mieli jeszcze możliwość odwołania. Głosowanie na ostatecznie zatwierdzoną listę pomysłów planowane jest od 9 do 29 sierpnia.