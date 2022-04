Po przerwie spowodowanej pandemią w Elblągu powrócił „Bieg na 6 Łap”. Na spacer ze Schroniska dla Zwierząt dzięki wolontariuszom i mieszkańcom wyszło ponad 20 psów.

Po przerwie grupa osób, które chciały wyprowadzić psy na spacer, była mniejsza niż w przedpandemicznych edycjach, ale organizatorzy akcji „Bieg na 6 Łap” mają nadzieję, że frekwencja będzie rosła z każdym miesiącem. Trasa tradycyjnie prowadziła ze schroniska na polanę w Bażantarni, na spacer wolontariusze i mieszkańcy wyprowadzili około 25 psów.

Rozmawiając z uczestnikami usłyszałam, że nie pierwszy raz biorą udział w biegu i zawsze czekają na następny. Kilka osób dzięki właśnie tej akcji poznało swoich przyszłych czworonożnyych członków swoich rodzin.

Dla nas to tylko zwykły spacer, który kończymy i wracamy do domu. Dla psów ze schroniska jest to jak wymarzony, nieosiągalny prezent, który nagle się spełnia… Chwile spędzone z człowiekiem, dotyk ludzkiej ręki albo zwykłe sekundowe spojrzenie sprawia, że pies będzie nam wdzięczny za poświęcony mu czas.

(fot. Aleksandra Kuczuro)

Gdy pytałam uczestników, dlaczego wybrali „Bieg na 6 Łap”, odpowiadali, że tak naprawdę to tylko zwierzę potrafi cieszyć się i docenić pomoc bez żadnych ,,ale”. - Jest to idealna terapia dla dzieci - mówiła jedna z uczestniczek. Wiele osób przychodzi z dziećmi, aby pokazać im, jak należy traktować zwierzęta.

Obecnie w schronisku przebywa około 130 psów, i każdy z nich czeka na osobę, która weźmie go na spacer, a może nawet podaruje mu dom. Mam nadzieje, że na kolejnym ,,Biegu na 6 Łap”, który odbędzie się w maju, pojawi się więcej chętnych, którzy będą chcieli podarować „mniejszym istotom” bezwarunkową miłość.