Praca w Elblągu, sprawdź oferty

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektryk-elektromonter, elektromonter, mechanik-elektronik, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter-kierowca, monter instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych, ślusarz-spawacz;

BUDOWLANEJ: kierownik biura-kosztorysant budowlany, kierownik budowy, pracownik budowlany-murarz;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji, lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, monter mebli, operator CNC (5 osiowe), operator centrum obróbczego, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, pomocnik tapicera, starszy mistrz stolarz, stolarz, tapicer;

SPECJALIŚCI: asystent projektanta, główny księgowy, inspektor ochrony danych, kadrowa-samodzielne stanowisko, ksiegowy/wa (samodzielne stanowisko), młodszy asystent (laborant chemiczny), opiekun medyczny, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, Sądowy specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, samodzielny specjalista ds. obsługi klienta;

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel – logopeda, nauczyciel muzyki i plastyki, nauczyciel polonista, pedagog-nauczyciel, wychowawca;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, kelner/ka, kucharz, kosmetyczka, opiekun/ka PCK, pokojowa w hotelu;

INNE: kierowca samochodu towarowo-osobowego, konserwator obiektów i urządzeń sportowych, pracownik do wycinki zadrzewienia (z prawem jazdy kat. B), pracownik fizyczny ( z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), pracownik obsługi maszyn pralniczych i prasowalniczych, pracownik utrzymania czystości, technik reklamy, traktorzysta-pracownik gospodarczy;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pomoc opiekuna-kierowca, pracownik ochrony- pracownik placu, operator składarki;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)" #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

sprzedawca - kasjer, pracownik biurowy;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków FP:

operator urządzeń, technik prac biurowych, urzędnik ubezpieczeń społecznych;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Projekt ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU.

Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791 w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Projekt ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU.

Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH ŚRODKÓW ALGORYTMU FUNDUSZU PRACY

Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE SZKOLENIA

Projekt ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (III)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU.

Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie szkolenia indywidualnego odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732, w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH W MIEŚCIE ELBLĄG

Nabór ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu zameldowanych na terenie miasta Elbląga. Termin naboru wniosków: od 19.05.2025 r. do 29.05.2025 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376727, 552376760, 552376734 w pok. 108, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

WNIOSKÓW O ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH W MIEŚCIE ELBLĄG

Nabór ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrotu dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zameldowanej na terenie miasta Elbląga. Termin naboru wniosków: od 19.05.2025 r. do 29.05.2025 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376760, 552376727, 552376734 w pok. 108, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU INFORMUJE:

Z dniem 1 czerwca 2025 r. wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 poz. 620), która zastąpi aktualnie obowiązującą ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ww. ustawa wprowadza m.in. nowe zasady zgłaszania przez pracodawców ofert pracy do urzędów pracy i ich upowszechniania w bazie ofert pracy o nazwie ePraca (aktualnie Centralna Baza Ofert Pracy). W art. 83 ust. 2 pkt 1 tej ustawy określono, że oferty pracy do ePracy obowiązkowo zgłaszają podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) tj.:

1) organy władzy publicznej;

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ponadto informujemy, że:

- ofertę pracy będzie można zgłaszać, tak jak dotychczas, przez stronę praca.gov.pl, a pracownik urzędu udzieli pomocy w założeniu indywidualnego konta pracodawcy na stronie praca.gov.pl i w złożeniu oferty pracy

- zostanie uruchomiona możliwość automatycznego parowania oferty pracy z CV kandydata, spełniającego jej wymagania

- będzie możliwość złożenia oferty pracy do kilku wybranych urzędów i wybranie jednego, wiodącego