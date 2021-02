Protestowa przejażdżka ze Strajkiem Kobiet. "Chcemy wyboru"

Fot. Michał Skroboszewski

- Rząd odebrał nam prawo do decydowania o sobie. Wyjeżdżamy na przejażdżkę, by pokazać całemu światu, że nam to nie gra! Niech o nas słyszą. Start 3 lutego o 19, o miejscu dowiecie się o 17:30, tuż przed spotem. Jedziemy odebrać naszą wolność wyboru - informuje Elbląski Strajk Kobiet. To kolejny protest w odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący aborcji.

- Zabierzcie transparenty i ozdóbcie pojazdy, bo tym razem spotykamy się zmotoryzowani. Niech rząd widzi, że jesteśmy również tu. Pokażcie, że Elbląg nadal walczy. Nie pozwólcie, abyśmy były same - apeluje ESK.

oprac. red. na podst. inf. ESK