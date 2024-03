Przedświąteczny koszyk wyraźnie droższy (Koszyk inflacyjny portElu)

Podczas kolejnego Koszyka inflacyjnego portElu obawialiśmy się nieco, że nadziejemy się już na szał przedświątecznych zakupów. Te lęki okazały się bezpodstawne, ale jednak wracamy z marketu ze złymi wieściami. Zapłaciliśmy wyraźnie więcej niż miesiąc temu...

Tym razem wybraliśmy się na nasze standardowe zakupy parę dni później niż w innych miesiącach, ale dzięki temu możemy nasz inflacyjny koszyk w marcu nazwać z czystym sumieniem "przedświątecznym". Najpierw przypomnimy oczywiście, jak nasze zakupy wyglądały w kwestii cen w lutym. A wyglądały tak:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (4,94), Masło Polskie 200 g (7,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (5,89), jajka ściółkowe rozmiar L (8,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,47), Granola nowoczesna 250 g (6,99), herbata Saga 90 szt. (8,99), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,47), czekolada Milka 100 g 2 szt. (6,66), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Razem 124,69 zł.

Przechodzimy do cen z 25 marca:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (7,99), Masło Polskie 200 g (7,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (9,49), jajka ściółkowe rozmiar L (6,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,47), Granola nowoczesna 250 g (6,99), herbata Saga 90 szt. (9,99), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,47), czekolada Milka 100 g 2 szt. (9,78), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Razem 133,46 zł. Więcej zapłaciliśmy za margarynę, olej, herbatę, czekoladę, mniej za jaja. Nasz portElowy współczynnik inflacji w stosunku do zeszłego miesiąca wzrósł o 6,5 proc. Czyżbyśmy jako klienci byli już przyzwyczajani do wchodzącego 1 kwietnia powrotu VAT za żywność? Ciekawe, co przyniesie kwietniowy koszyk...

Zakupy przekazaliśmy do Banku Żywności w Elblągu. Jakie są ostatnie doświadczenia zakupowe naszych Czytelników? Jak zawsze zapraszamy do dyskusji.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03 zł

- wrzesień 2023 – 135,53 zł

- październik 2023 – 127,73 zł

- listopad 2023 – 128,69 zł

- grudzień 2023 – 128,52 zł

- styczeń 2024 – 127,00 zł

- luty 2024 – 124,69 zł

- marzec 2024 – 133,46