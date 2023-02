Przedszkole przy Bema być może zostanie, ale...

... ale to zależy od tego, czy miasto dostanie ministerialne dofinansowanie na zabytkowe obiekty. Taki plan działania przedstawił dziś (22 lutego) wiceprezydent Janusz Nowak podczas kolejnego spotkania dotyczącego "ósemki". Jeśli się uda, placówka i tak zostanie wyłączona z użytkowania na czas modernizacji, co oczywiście nie podoba się rodzicom, którzy wcześniej zdecydowali się nawet na uruchomienie internetowej zrzutki na ratowanie przedszkola.

- Część z państwa zapewne wie, że jest coś takiego jak Rządowy Program Odbudowy Zabytków. W tej chwili czas składania aplikacji został wydłużony do końca marca - mówił wiceprezydent Janusz Nowak. Podkreślił, że w programie można wnioskować na kwoty do 3,5 mln zł. Kompleksowa modernizacja przedszkola to ok. 2 mln zł, stąd cała mozliwa pula na obiekt na Bema nie zostałaby wykorzystana,ale... - ... ale pan prezydent podjął decyzję, że ponieważ jeszcze nie były wybrane żadne obiekty, to o ten obiekt będziemy na pewno aplikować - podkreślił Janusz Nowak. Czy pieniądze ministerialne zostaną przyznane, okaże się być może już w kwietniu.

Jednak jak kompleksowa modernizacja, to, jak podkreślał wiceprezydent, również czasowe wyłączenie obiektu przy ul. Bema z użytkowania. Prace zaczęłyby się jeszcze w tym roku, a mogłyby potrwać nawet 1,5 roku. Rodzice, prócz opcji umieszczenia dzieci czy nawet całych grup w przedszkolach, o których była mowa na ostatnim spotkaniu, dostali jeszcze m.in. propozycję skorzystania z placówki przy Bałuckiego.

Fot. Anna Dembińska

Kolejny raz dyskusja wokół przyszłości przedszkola między przedstawicielami ratusza a rodzicami była burzliwa, włączyli się też w nią dosyć intensywnie miejscy radni z klubu PiS: Elżbieta Banasiewicz, Jolana Lisewska, Paweł Kowszyński. Powróciły wątki sprzed tygodnia, jak stan innych przedszkoli w mieście i kwestia bezpieczeństwa dzieci. Pojawiły się też nowe, jak stan miejskich zabytków w ogóle czy możliwość przeniesienia w nowe miejsce wraz z dziećmi nie tylko nauczycielek, ale także... woźnych. W czwartek (23 lutego) szeroką relację z całego spotkania, które trwało ponad godzinę, zamieścimy na naszych łamach. Poprzednie spotkanie relacjonowaliśmy tutaj, a w poniedziałek (27 lutego) jeszcze raz z rodzicami ma spotkać się Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji UM...