Przenosiny pediatrii. Nie wszystko się zmienia od 1 lipca (aktualizacja)

Do naszej redakcji zwróciła się Czytelniczka związana z elbląskim środowiskiem medycznym alarmując, że kilka kwestii dotyczących przenosin pediatrii ze szpitala wojewódzkiego do miejskiego wymaga doprecyzowania. O uściślenie niektórych informacji poprosiliśmy więc NFZ. Jak się okazuje, nocna i świąteczna opieka pediatryczna na razie pozostanie bez zmian. Do sprawy odniosły się już oba szpitale.

O przeniesieniu pediatrii do Szpitala Miejskiego pisaliśmy tutaj. Jak podkreśla nasza Czytelniczka, jej zdaniem największe obawy budzi w tej kwestii organizacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla osób do 18. roku życia.

- Owszem, z tego, co mi wiadomo, rozpoczęły się rozmowy o docelowym przejęciu Nocnej Opieki przez Szpital Miejski, ale zgodnie z tym, co powiedział dyrektor Gorbaczewski (dyrektor Szpitala Miejskiego podczas ostatniej konferencji prasowej - red.), na chwilę obecną taka umowa nie została podpisana i na pewno nie uda się tego dokonać do 1 lipca (negocjacje trwają, a po podpisaniu takiej umowy potrzeba czasu aby zorganizować miejsce i znaleźć ludzi do pracy) – wskazuje nasza Czytelniczka.

W związku z tym pyta, gdzie rodzice będą mogli zgłaszać się z chorymi dziećmi w godzinach nocnych i w dniach świątecznych od 1 lipca? Przedstawicielka środowiska medycznego obawia się m. in., że jeśli rodzice nie będą wiedzieli, gdzie udać się po pomoc, może to zaważyć na wydolności personelu, który powinien w tym czasie zajmować się innymi pacjentami zgodnie z zakresem swoich obowiązków. Ważne jest więc, by pokazać, gdzie udać się z dzieckiem w danej sytuacji.

- Dodatkową kwestią do wyjaśnienia jest organizacja opieki zdrowotnej dla dzieci w nagłych zachorowaniach wymagających opieki specjalistycznej. Mam tu na myśli przede wszystkim przypadki wymagające porady okulisty, laryngologa czy chirurga szczękowo-twarzowego (m.in. urazy, ciała obce, krwawienia). Pani Dyrektor Gellert wielokrotnie podkreśla, że całość opieki nad dziećmi przejmuje Szpital Miejski. Przy Oddziale Pediatrycznym będzie działać Izba Przyjęć do Oddziału, pracują tam pediatrzy, a nie specjaliści w/w dziedzin, nie będzie tam SOR-u. Działające tam Oddziały Okulistyczny i Otolaryngologiczny nie mają własnych Izb Przyjęć. Rozumiem, że w takim wypadku rodzice będą mogli zgłosić się z dzieckiem na SOR w Szpitalu Wojewódzkim? Czasu nie zostało dużo, a rodzice i pacjenci powinni wiedzieć, gdzie zgłosić się z dziećmi w pilnych sytuacjach – wskazuje

Zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o syntetyczną informację w tej sprawie (co się zmienia od lipca, a co nie), zwłaszcza w kwestii Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Zmiany są następujące:

"20 czerwca 2024 roku w Olsztynie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu, Szpitalem Miejskim Św. Jana Pawła II w Elblągu oraz Narodowym Funduszem Zdrowia - napisała w odpowiedzi Agnieszka Budziszewska z zespołu komunikacji społecznej i promocji warmińsko-mazurskiego olsztyńskiego NFZ.. - Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Szpital Miejski praw i obowiązków wynikających z treści umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w następujących zakresach:

- pediatria – hospitalizacja,

- świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej,

- program lekowy – leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym - dodaje Agnieszka Budziszewska.

A co się (jeszcze) nie zmienia?

"Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna była dotychczas realizowana na terenie miasta Elbląga przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu - opieka ambulatoryjna (stacjonarna) oraz Szpital Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu - opieka wyjazdowa. Do czasu zakończenia procesu reorganizacji świadczeń pediatrycznych stan ten nie ulegnie zmianie. O terminie wprowadzenia zmian pacjenci zostaną poinformowani" - czytamy w odpowiedzi z warmińsko-mazurskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W kwestii nocnej i świątecznej opieki takie samo stanowisko ma również Szpital Miejski, co potwierdziła w rozmowie z nami jego rzeczniczka Małgorzata Adamowicz. W chwili pisania tego tekstu (26 czerwca) na stronie WSZ widnieje z kolei informacja, z której wynika, że nocna i świąteczna opieka zostaje przeniesiona już od 1 lipca. Zwróciliśmy się do szpitala wojewódzkiego o stanowisko w tej sprawie. Opublikujemy je tutaj, gdy je otrzymamy.

Aktualizacja, 28 czerwca:

Swoje stanowisko w sprawie przesłał nam dziś Wojewódzki Szpital Zespolony. "Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przez pierwszy tydzień lipca (do 7 lipca br.) będzie wspierał system zapewnienia opieki przyjmując nadal dzieci i pacjentów do 18 roku życia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci" - czytamy m. in. informacji, którą publikujemy w całości poniżej:

- Przeniesienie świadczeń w zakresie pediatrii z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do Szpitala Miejskiego w Elblągu miało na celu zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentem do 18 roku życia w jednej placówce medycznej, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy dwoma szpitalami. Powyższe zostało wyrażone w dokumentach, m.in. w piśmie Organu Założycielskiego Szpitala Miejskiego w Elblągu z dnia 22 kwietnia 2024 skierowanego do NFZ oraz Porozumieniu nr 1/2024 z dnia 29 maja 2024 roku zawartym pomiędzy Szpitalem Miejskim oraz Szpitalem Wojewódzkim, w którym w § 1 punkcie 3, Szpital Miejski w Elblągu jednoznacznie zobowiązał się do przejęcia z dniem 01.07.2024 roku kontraktu finansowego na realizację świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci do 18 roku życia. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu wystosował do NFZ w Olsztynie stosowny wniosek celem sformalizowania zmian.

Ponadto informujemy, iż dotychczas obowiązujący podział na realizację przez Szpital Wojewódzki świadczeń ambulatoryjnych obejmujących pacjentów do 18 roku, a opiekę wyjazdową przez Szpital Miejski został dokonany w latach ubiegłych, tj. w sytuacji, gdy nasza placówka dysponowała stosownym potencjałem do jego realizacji. Obecnie z uwagi na przekazywanie kadry medycznej do Szpital Miejskiego sytuacja uległa diametralnej zmianie, w związku z czym nie będziemy w stanie zabezpieczyć świadczeń ambulatoryjnych dla pacjentów do 18 roku życia z uwagi na brak lekarzy pediatrów. Ponadto rozczłonkowanie miejsca realizacji przedmiotowego świadczenia wydaje się przeczyć założeniom, które miały zapewnić kompleksowość świadczeń w jednym szpitalu.

Mając jednakże na względzie dobro pacjentów do 18 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów, na czas reorganizacji systemu świadczeń medycznych na terenie miasta, tj. w Szpitalu Miejskim w Elblągu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przez pierwszy tydzień lipca (do 7 lipca br.) będzie wspierał system zapewnienia opieki przyjmując nadal dzieci i pacjentów do 18 roku życia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci. W razie konieczności hospitalizacji, niepełnoletni pacjenci przewożeni będą do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 - informuje Hanna Laska-Kleinszmidt z biura prasowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.