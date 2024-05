Przyjemne święto z bolesną genezą

Święto Pracy albo Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – obchodzimy je co roku 1 maja. To w Polsce dzień ustawowo wolny właśnie od pracy.

Święto Pracy ma swoje początki w XIX w., w Polsce od 1950 r. to święto państwowe. Jego genezę stanowi strajk robotników w Chicago, związany m. in. z postulatem wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

- Wówczas, pracownicy musieli ciężko pracować fizycznie przez 12 godzin i więcej, do tego warunki sanitarne, jak i socjalne były wprost tragiczne. Klasa robotnicza nie miała zapewnionego BHP, ani często dostępu do odpoczynku w trakcie pracy. Tego dnia, mężczyźni zaczęli walkę o swoje prawa od pokojowego pochodu ulicami miasta. Niestety, bunt robotników spotkał się ze sprzeciwem właścicieli fabryk, którzy zaczęli ich masowo zwalniać i zastępować nowymi pracownikami – podaje Business Insider. Podczas majowych strajków doszło także do rozlewu krwi, były również ofiary śmiertelne. Tzw. II Międzynarodówka postanowiła upamiętnić te wydarzenia i dlatego właśnie mamy w kalendarzu Święto Pracy.

- W Polsce od 1950 roku 1 Maja jest świętem państwowym oraz dniem ustawowo wolnym od pracy. W okresie Polski Ludowej, było to jedno z największych świąt w roku, związane z jego nieodłącznym elementem, pochodem pierwszomajowym – czytamy na stronach rządowych.

Innym elementem związanym z 1 Maja w ustroju słusznie minionym były zobowiązania, które podejmował "świat pracy".

"Grupa remontowa elektrowni w Elblągu ukończyła naprawę kotła wysokosprężnego. Remont kotła miał być wykonany do dnia 22 bm., dzięki jednak wysiłkowi całej brygady remontowej zadanie, objęte zobowiązaniem pierwszomajowym, zostało zrealizowane na 7 dni przed terminem. Pracownicy sekcji transportowej przy podokręgu sieciowym ZEON zameldowali również o przedterminowym wykonaniu zobowiązań pierwszomajowych, obejmujących m. in. remont i uruchomienie tokarni, wiertarki słupowej i szlifierni. Zobowiązanie zostało wykonane na 15 dni przed terminem" - pisano np. w Głosie Wybrzeża w 1950 r.

Przy okazji przypomnijmy, że dziś jeszcze jedna ważna rocznica. Przecież 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Dużo odpoczynku i słońca w Święto Pracy!

