Przyłącz się do akcji „Pierwszy dzwonek”!

Miejskie Centrum Wolontariatu tradycyjnie organizuje akcję „Pierwszy dzwonek”. To będzie już 8 edycja. Chcielibyśmy zebrać wyprawki, artykuły szkolne, które są niezbędne na początku roku ale też artykuły, które przydadzą się w ciągu całego roku szkolnego.

Wspólnie pomóżmy wesprzeć dzieci i młodzież z DPS w Elblągu, placówek opiekuńczo-wychowawczych z Elbląga i najbliższych okolic.

Zbieramy nowe, nieużywane rzeczy. Najpotrzebniejsze będą:

- zeszyty wszystkie rodzaje, papier xero

- kredki, pisaki, ołówki, pióra, długopisy

- bloki rysunkowe, techniczne, kolorowe, wycinanki, koszulki

- artykuły plastyczne, farbki, pastele

- gumki, temperówki, nożyczki, linijki, cyrkle

- plecaki, tornistry, piórniki, teczki

oraz wszelkie inne artykuły szkolne, które mogą przydać się uczniowi w szkole.

Akcja związana ze zbiórką artykułów szkolnych potrwa do 2 października.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 55 235 18 85, bądź e-mailowo: wolontariat@centrumelblag.pl.

Zebrane artykuły można przynosić do naszego biura znajdującego się przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 26, od poniedziałku do piątku od 9 do 16.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!