Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Co ten wynikający z ustawy o termomodernizacji obowiązek oznacza dla elblążan? Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali itp. urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB.

Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Rolą Urzędu Miasta Elbląga jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI? - budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku; - budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu mieszkania, podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący) - każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe itp.) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji. DEKLARACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ W PROSTY SPOSÓB - przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Link do strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/ - osobiście w Urzędzie Miasta Elbląga (druki do pobrania w Urzędzie Miasta w biurze podawczym ul. Łączności 1 w Elblągu - wrzucić do skrzynki podawczej, albo wysłać do Urzędu listem poleconym na adres: Urząd Miasta Elbląg - Departament Ochrony Środowiska ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg druki dostępne na stronie internetowej: https://elblag.eu/index.php/wane-informacje/16250-centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow TERMINY - 14 dni (licząc od 1 lipca 2021) - dla nowo wybudowanych budynków lub od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw; - 12 miesięcy – dla obiektów już istniejących. CEL Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza. SANKCJE Składanie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości. Brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. W Urzędzie Miasta Elbląga sprawami deklaracji zajmuje się Departament Ochrony Środowiska. Kontakt z Departamentem: 55 239 31 10

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga