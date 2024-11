Przystanek Boże Narodzenie

Na ulice Elbląga wyruszył już zapowiadany wcześniej świąteczny tramwaj. W ten weekend porusza się po linii numer 4.

"Świąteczny tramwaj wyruszył w miasto! Kto już miał okazję zobaczyć ten bożonarodzeniowy cud na torach?" - czytamy na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. Jak Wam się podoba taka forma przygotowania do świąt w Elblągu? Zapraszamy do dyskusji. Docelowo na torach mają się pojawić dwa takie tramwaje i kursować do 6 stycznia.

Od 6 do 8 grudnia potrwają z kolei Świąteczne Spotkania Elblążan. O tej imprezie szeroko pisaliśmy tutaj.