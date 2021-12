Psiaki, kociaki. Lubimy, pomagamy 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Elblągu na co dzień pomaga wielu zwierzętom, przede wszystkim bezdomnym i wolno żyjącym w Elblągu kotom, a już 11 i 12 grudnia, podczas Świątecznych Spotkań Elblążan, pracownicy Towarzystwa oraz Urzędu Miejskiego będą wspólnie kwestować, zbierać dary i informować o udzielanej zwierzętom pomocy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących wesprzeć potrzebujące czworonogi w najbliższą sobotę i niedzielę przed namiot, który stanie przy Ratuszu Staromiejskim.

Krótko przed tym wydarzeniem informujemy też o podstawowej działalności Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Elblągu i jego najpilniejszych potrzebach.

.

Przede wszystkim pomoc

• Do głównych zadań pracowników Towarzystwa należy m.in. dokarmianie kotów. Na terenie miasta jest około 165 specjalnych budek zakupionych przez Urząd Miejski, to właśnie do nich roznoszona jest karma. Co warte podkreślenia z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami współpracują osoby, które pomagają dokarmiać koty, to głównie osoby starsze, emeryci. Akcję dokarmiania szczególnie trudno prowadzić jest zimą, kiedy wyłożone jedzenie szybko zamarza.

• Kolejne zadanie, które prowadzi Towarzystwo to sterylizacja i kastracja wolno żyjących i bezdomnych kotów. To jak mówią pracownicy TOZ - ogranicza populację kotów i rozmiar kociego nieszczęścia. - Kot wolno żyjący jest dobrem ekosystemu, także tego miejskiego - podkreślają pracownicy i dodają, że ludzie, którzy nie życzą sobie kotów w swoim otoczeniu powinni raczej wspomagać proces sterylizacji i kastracji, a nie uciekać się do nieraz brutalnych metod.

• Ważnym polem działalności są różne interwencje, a więc wyjazdy w przypadku informacji o porzuconym kocie, kotce znalezionej gdzieś z małymi, czy kocie błąkającym się w jakim rejonie. To właśnie te zwierzęta, także chore, wymagające leczenia, stają się podopiecznymi Towarzystwa.

• Równolegle do prowadzonych interwencji pracownicy Towarzystwa prowadzą adopcje, próbując znaleźć bezdomnym kotom nowy dom.



Wsparcie finansowe i rzeczowe

Towarzystwo prowadzi swoją działalność dzięki funduszom z 1% dla organizacji pożytku publicznego, jednak potrzeby zawsze są duże. Pieniądze, które udaje się dodatkowo zebrać przeznaczane są na sterylizację kotek i kastrację kotów, leczenie zwierząt, karmę, zakup legowisk oraz klatek.

Podczas weekendowej zbiórki, oprócz kotów, wspomóc będzie można także potrzebujące psy. Czekamy na kołdry i koce do bud, legowiska, karmę, smycze i wszystko inne co psiakom przydać się może.