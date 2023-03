Radioterapia przyszłości

11,5 tysiąca pacjentów poddanych radioterapii, 135 tysięcy porad, 250 tysięcy badań diagnostycznych – to najważniejsze liczby z 10 lat działalności Centrum Radioterapii i Onkologii Grupy Nu-Med w Elblągu. Pracuje tu na co dzień około 200 osób, które niosą pomoc pacjentom, zmagającym się z różnego rodzaju nowotworami. Zobacz film i zdjęcia.

Centrum Radioterapii i Onkologii funkcjonuje na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Królewieckiej, z którym ściśle współpracuje. – Założenie było takie, że współpracujemy z silnym partnerem publicznym, po drugie tworzymy kompleksowość, co jest potwierdzone w liczbach leczonych pacjentów – mówi Paweł Paczkowski, prezes Grupy Nu-Med. – To był pierwszy szpital w Grupie Nu-Med, dokonaliśmy tu bardzo dużej inwestycji technologicznej. Oczywiście sama technologia niczego nie zrobi bez doświadczonej kadry, która towarzyszy nam od samego początku. Nasze doświadczenie z Elbląga przenosimy do innych naszych ośrodków w Tomaszowie, Zamościu i Katowicach.

Na co dzień Centrum przyjmuje pacjentów z Elbląga, powiatu elbląskiego, braniewskiego, nowodworskiego, malborskiego czy ostródzkiego. Przez 10 lat z leczenia radioterapią skorzystało 11,5 tysiąca pacjentów, przeprowadzono tu około 250 tysięcy badań diagnostycznych i udzielono 135 tysięcy porad. Wszystkie usługi są refinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Jesteśmy w stanie leczyć wszystkie nowotwory, wszystkie lokalizacje dedykowane radioterapii – mówi Anna Tybińkowska, dyrektor Centrum Radioterapii i Onkologii. – Powołaliśmy osiem poradni onkologicznych, współpracujemy ze środowiskami pacjenckimi, pytamy pacjentów w ankietach o zdanie na temat leczenia. Mamy koordynatorów onkologicznych, czyli bardzo empatyczne osoby, które wspierają proces diagnostyki, leczenia, edukują, namawiają do profilaktyki. Poradnie pełnią rolę pierwszego kontaktu z pacjentami, bliskości problemów pacjenta, tego co zauważy. I albo uspokojenia go, albo zajęcia się jego zdrowotnym tematem – dodaje dyrektor.

Obchody jubileuszu 10-lecia Centrum odbyły się w Ratuszu Staromiejskim (fot. Anna Dembińska)

W ostatnich miesiącach Centrum Radioterapii i Onkologii zmodernizowało cały system radioterapii. – Te 10 lat to ogromny postęp technologiczny. Zmodernizowaliśmy akceleratory, całą linię terapeutyczną, mamy najnowocześniejszy sprzęt z nowoczesnym systemem planowania, kontrolą jakości leczenia. Staramy się być na bieżąco z tym, co dzieje się w tej dziedzinie na świecie, by jak najbezpieczniej leczyć naszych pacjentów – dodaje dr Barbara Szostakiewicz, dyrektor medyczny Centrum.

Jubileusz 10-lecia Centrum Radioterapii i Onkologii był okazją do podziękowań pracownikom oraz wszystkim instytucjom i partnerom, którzy z Centrum współpracują. Z tej okazji w Ratuszu Staromiejskim w czwartek odbyła się uroczysta gala. - W Centrum pracuje około 200 osób, 40 procent z nich jest z nami od początku jego istnienia – podkreśla dyrektor Tybińkowska.