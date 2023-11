Rak pomylił adres. Pomagają ulubionej nauczycielce w walce z chorobą

- Aneta to osoba, którą pokochali wszyscy uczniowie i rodzice. Jej oddanie, pasja i poświęcenie w pracy pedagogicznej sprawiły, że stała się nie tylko nauczycielem, ale także przyjacielem i mentorem dla wielu z nas – czytamy w serwie zrzutka.pl o nauczycielce ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu. Szkolna społeczność organizuje dla pani Anety, zmagającej się z rakiem (szpiczakiem plazmocytowym), zbiórkę na leczenie. Potrzeba 100 tysięcy złotych.

Zbiórka właśnie ruszyła, wzięło w niej udział już prawie 400 osób, które wpłaciły już ponad 28 tysięcy złotych. Do końca zbiórki pozostało 90 dni. Na wielu kontach w mediach społecznościowych osób związanych ze Sportową Szkołą Podstawową nr 3 udostępniany jest post z apelem o pomoc. Trafił on też do naszej redakcji.

„Aneta, dla wielu uczniów również Antenka, to osoba, którą pokochali wszyscy uczniowie i rodzice. Jej oddanie, pasja i poświęcenie w pracy pedagogicznej sprawiły, że stała się nie tylko nauczycielem, ale także przyjacielem i mentorem dla wielu z nas – piszą organizatorzy zbiórki. - Niestety, los potraktował Anetę niesprawiedliwie i postawił na jej drodze paskudną chorobę. Ta diagnoza była jak błąd w adresie, który trafił do niewłaściwego miejsca. Teraz jesteśmy tu, by to naprawić, by pokazać Antence, że jesteśmy z nią i gotowi służyć jej pomocną dłoń w chwilach trudności. Aneta nie zasługuje na to, co spotkało ją w życiu, a my, jej uczniowie, przyjaciele i wszyscy, którzy mieli okazję poznać tę wspaniałą osobę, mamy okazję dać jej wsparcie, jakie zasługuje. Każdy grosz wpłacony na tę zrzutkę to kropla w morzu naszej miłości i wdzięczności za jej pracę” – czytamy na zrzutka.pl

