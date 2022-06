Grupa kobiet z „OnkoRejsu“ maszeruje z Krynicy Morskiej do Braniewa po drodze edukując kobiety na temat profilaktyki raka piersi. Wczoraj (28 czerwca) dotarły do Elbląga. Dziś wyruszyły do Suchacza.

„W Polsce żyje blisko milion pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem. Każdego dnia kilkaset osób dowiaduje się, że ma raka i rozpoczyna walkę o swoje życie. Wskaźniki wyleczeń nowotworów w naszym kraju poprawiają się, ale nadal pozostają gorsze w porównaniu do państw Europy Zachodniej. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedoskonały i niedofinansowany system opieki onkologicznej.“ - możemy przeczytać na stronie zwrotnikraka.pl - portalu przeznaczonego dla pacjentów onkologicznych.

Zarówno lekarze jak i pacjenci zwracają uwagę na rolę profilaktyki w leczeniu chorób onkologicznych. Najczęściej występującym rakiem u kobiet jest rak piersi. „Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Stanowi aż 25% wszystkich zachorowań na nowotwory, jakie rozpoznaje się u kobiet. Szczyt występowania przypada na przedział wiekowy 50-69 lat. Rak piersi wykryty we wczesnym stadium może być całkowicie wyleczony.“ - czytamy na zwrotnikraka.pl

Elbląskie Amazonki na swojej stronie internetowej informują: 90 proc. przypadków nowotworów można wyleczyć, jeżeli jest wcześnie wykryty, każda kobieta po 20 roku życia do późnej starości powinna badać swoje piersi raz w miesiącu, a regularna samokontrola oraz okresowe badania profilaktyczne umożliwiają wykrycie zmian w ich najwcześniejszym stadium.

Aby spopularyzować tematykę profilaktyki raka piersi od kilku lat organizowany jest OnkoRejs “ - OnkoRejs powstał po to, by dawać nadzieję wszystkim tym, którzy są chorzy. Aby pokazać, że rak to nie wyrok i każdy z nas powinien marzyć i spełniać te marzenia. Nie ważne jak wyglądasz, gdzie mieszkasz, co robisz, choroba może dopaść również Ciebie. Dlatego prosimy… Badaj się! Rak w większości przypadków jest wyleczalny. Chcemy też pokazać wszystkim, i chorym, i zdrowym, że warto cieszyć się każdą minutą swojego życia i szkoda marnować cenny czas na negatywne myśli. Kochaj Życie i uśmiechaj się do ludzi!“ - możemy przeczytać na stronie Onkorejsu.

Tegoroczny OnkoRejs ma formę marszu wzdłuż granic Polski. Trasę podzielono na odcinki, którymi maszerują uczestniczki wydarzenia. Trasa nr 6 prowadzi z Krynicy Morskiej do Braniewa. Wczoraj uczestniczki dotarły do Elbląga, dziś wyruszyły w kolejny odcinek do Suchacza.

- Idziemy po to, żeby edukować kobiety. Żeby zdawały sobie sprawę ze znaczenia profilaktyki, badań, nawet samobadania piersi . Kiedy tylko wyczujemy guz, należy to skonsultować z lekarzem. Nie czekać, bo to w niczym nie pomoże - mówiła Ewa Prykiel - Kulczyk z OnkoRejsu na spotkaniu z dziennikarzami.- My jesteśmy przykładem, że można normalnie żyć. Rak to nie wyrok, z rakiem żyje się tak jak z chorobą przewlekłą. My pracujemy, mamy rodziny, rodzimy dzieci.

-Panowie, przypominajcie swoim żonom, dziewczynom, matkom o badaniach profilaktycznych. Może np. zamiast kwiatka na urodziny wykupić pakiet badań profilaktycznych... I nie zapominajcie o swoich badaniach. Wy także jesteście nam potrzebne - dodała Elżbieta Wnęk - Boroń z OnkoRejsu.