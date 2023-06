Rodzinnie na lotnisku

W czerwcu mija 24. rocznica pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Elbląga. Z tej okazji elbląska Solidarność zorganizowała festyn rodzinny na lotnisku Aeroklubu Elbląskiego. Zobacz zdjęcia.

Dmuchane place zabaw, gry, animacje, strefa gastronomiczna, strefy służb mundurowych, koncerty – tak upłynął dzisiejszy dzień na lotnisku. Gwiazdą wieczoru podczas Papieskiego Festyny Rodzinnego był zespół Papa Dance.

Papieska wizyta w Elblągu miała miejsce 24 lata temu.

- Oficjalną wiadomość o przyjeździe Jana Pawła II podano w styczniu 1999 roku. Wcześniej do Watykanu udały się z zaproszeniem dwie delegacje: w 1993 i w 1998 roku. W końcu jednak w kalendarz papieskiej pielgrzymki do Polski wpisano Elbląg – pisaliśmy na portEl.pl. - 6 czerwca 1999 r. na lotnisku Aeroklubu Elbląskiego zgromadziły się tłumy wiernych, szacowano, że ok. 300 tys.

Przypomnijmy, że 19 maja 1999 roku Rada Miejska w Elblągu nadała papieżowi z Polski tytuł honorowego obywatela miasta.