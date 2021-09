Taką nazwę ma mieć nowo rondo, które powstało u zbiegu ul. Fromborskiej i Królewieckiej. Decyzję w tej sprawie mają podjąć radni na najbliższej wrześniowej sesji.

Z inicjatywą nadania nazwy „Rondo Pionierów Oświaty” wystąpił elbląski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego w Elblągu przez ponad 75 lat aktywnie przyczyniał się i przyczynia nadal do rozwoju elbląskiej oświaty. Po II wojnie światowej ogromny ciężar odbudowy szkół i oświaty wzięli na siebie nauczyciele, którzy w większości byli członkami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Latem 1945 roku przybyło do Elbląga kilkunastu nauczycieli, którzy już 4 września rozpoczęli pracę. Wśród Pionierów elbląskiej oświaty wielu nauczycieli, podczas okupacji, należało do Tajnej Organizacji Nauczania. Dla dobra oświaty i polskości płacili niekiedy najwyższą cenę, jaką jest ludzkie życie. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego od początku tworzenia oświaty w naszym mieście, tj. od 1945 roku po dzień dzisiejszy dbali i dbają o jej jakość, wysoki poziom kształcenia oraz rozwój intelektualny wielu pokoleń elblążan” - brzmi uzasadnienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy nowemu rondu

W Elblągu rond przybywa, większość ma nazwy nawiązujące do miast partnerskich Elbląga. Taka też było początkowo intencja władz miasta, ale po kilku latach odstąpiono od tej reguły i w mieście pojawiły się m.in. rondo Żołnierzy Wyklętych czy rondo NSZZ „Solidarność”. Pozytywnie wniosek ZNP w sprawie Ronda Pionierów Oświaty zaopiniowała komisja ds. nadawania nazw w Elblągu.

Nowe rondo jest częścią inwestycji, która ma być zakończona do 30 września i obejmuje również przebudowę ul. Fromborskiej wraz z nowym oświetleniem i budowę ścieżki rowerowej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. Koszt inwestycji to 3,5 mln złotych, miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie 2 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.