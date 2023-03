Rozliczenie z dochodów z pracy

Otrzymujesz wynagrodzenie z pracy? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać

Jakie zeznanie złożyć?

W celu rozliczenia podatku od dochodów z pracy złóż właściwe zeznanie podatkowe tj. PIT-37 lub PIT-36.

Kiedy złożyć zeznanie?

Od 15 lutego do 2 maja.

Jak złożyć zeznanie?

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Z jakich ulg można skorzystać?

Ulga na dziecko

Ulga na Internet

Wpłaty na IKZE

Ulga rehabilitacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Ulga abolicyjna

Odliczenie darowizn

Składki społeczne

Ulga na zabytki

Ulg dla inwestujących w ASI

Jak otrzymać zwrot?

Jeżeli z Twojego zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu:

na Twój rachunek bankowy,

przekazem pocztowym,

Zwrot nadpłaty otrzymasz w ciągu:

3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu papierowego,

- jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu papierowego, 45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

Oczekując na zwrot nadpłaty możesz sprawdzić jej status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna tam usługa „Zwroty podatków” umożliwia samodzielne uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

Jak zapłacić podatek?

Jeżeli ze złożonego zeznania wynika, że masz zapłacić podatek, możesz to zrobić:

gotówką

bezgotówkowo – np. na podstawie polecenia przelewu lub BLIK

Podatek wpłacasz na mikrorachunek podatkowy.

Swój mikrorachunek podatkowy sprawdzisz w zakładce Mikrorachunek podatkowy.

Jeśli wpłacasz podatek przelewem wybierasz opcję „przelew podatkowy” oraz wskazujesz:

numer indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika (indywidualny rachunek podatkowy tzw. mikrorachunek),

kwotę podatku do zapłaty,

okres (miesiąc, kwartał, rok),

symbol formularza płatności (np. PIT-37).

Jeżeli składasz zeznanie korzystając z usługi Twój e-PIT i z zeznania wynika kwota do zapłaty, podatek możesz zapłacić wybierając opcję „zapłać podatek” znajdującą się w tej usłudze, m.in. BLIK.