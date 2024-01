Ruszyły aukcje dla WOŚP

Głównym celem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zbiórka pieniędzy na leczenie i kupno specjalistycznego sprzętu. W tym roku Orkiestra gra dla osób, które w wyniku pandemii doświadczyły chorób płuc. Jeśli chcesz pomóc w zbiórce, możesz to zrobić między innymi wystawiając przedmiot/usługę na licytację.

Gadżety, koszulki, książki, płyty, upominki czy talony na wszelkiego rodzaju usługi. Te i wiele innych fantów można przekazać na licytację, podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które będą potem licytowane na aukcjach allegro, w lokalnych sztabikach oraz podczas imprez centralnych.

Przedmioty i inne propozycje przyjmujemy w:

- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Karowa 1 (budynek Lodowiska - sekretariat) w godz. 8:00 - 15:00, od 15:00 do 18:00 w bufecie Lodowiska Helena

- Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17 (p. 26) - od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-16:00

- elektronicznie poprzez przesłanie na adres wosp.elblag@gmail.com informacji o chęci wystawienia produktu elektronicznego np. banner, artykuł, vouchery. W odpowiedzi prześlemy formularz do wypełnienia.

Na gadżety czekamy do 19 stycznia. Po wystawieniu Państwa przedmiotu, produktu lub usługi na Allegro, zachęcamy do udostępnienia informacji o aukcji również w Państwa mediach społecznościowych, niech jak najwięcej osób ma szansę licytować.

Dołącz do najfajniejszej Orkiestry na świecie!

Przypomnijmy, że 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia.